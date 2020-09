जया बच्चन को रवि किशन का जवाब- ड्रग कार्टेल की रीढ़ तोड़ना जरूरी, उनसे समर्थन की उम्मीद थी

फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के केस से इतर चल रही ड्रग्स कनेक्शन की जांच में बॉलीवुड का नाम सामने आया है. सोमवार को भारतीय जनता पार्टी के सांसद रवि किशन ने इस मसले को लोकसभा में उठाया था, जिसपर मंगलवार को राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने पलटवार किया और रवि किशन के बयान की निंदा की. अब भाजपा सांसद भी जवाब दिया है, रवि किशन ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि जया बच्चन मेरा सपोर्ट देंगी.



रवि किशन ने कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में हर कोई ड्रग एडिक्ट नहीं है, लेकिन हम इस बात को इनकार नहीं कर सकते हैं कि वहां पर ड्रग कार्टेल काम कर रहा है. रवि किशन ने कहा कि इस ड्रग कार्टेल की रीढ़ तोड़ना जरूरी है. रवि किशन बोले कि

मैंने कहा था कि कुछ ही लोग हैं जो ड्रग्स लेते हैं, जिससे पूरी इंडस्ट्री की बदनामी होती है. मुझे लगा था कि वो समर्थन करेंगी, लेकिन वो हमें ही गलत बता रही हैं. बीजेपी सांसद ने कहा कि जैसे कोरोना चीन से आया है, वैसे ही पंजाब के रास्ते ड्रग्स पाकिस्तान से आकर फैल रहा है. इसके अलावा नेपाल के रास्ते का इस्तेमाल होता है.



जया बच्चन के बयान पर रवि किशन बोले कि शायद उन्होंने मेरा बयान ध्यान से नहीं सुना, हमें अपनी इंडस्ट्री और युवाओं को बचाना है. मुझे उम्मीद थी कि एक वरिष्ठ होने के नाते वो इस बात को समझेंगी. लेकिन जो भी बात कही गई हो, मैं इस मसले पर अपनी लड़ाई जारी रखूंगा.

I expected Jaya ji to support what I said. Not everyone in the industry consumes drugs but those who do are part of a plan to finish the world's largest film industry. When Jaya ji & I joined, situation was not like this but now we need to protect the industry: BJP MP Ravi Kishan https://t.co/Ds9CDtVygU pic.twitter.com/tOYtN9Sgp9