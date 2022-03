बनेगा जेनोसाइड म्यूजियम, विवेक अग्निहोत्री के प्रस्ताव को CM शिवराज सिंह चौहान ने दी हरी झंडी

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को 'जेनोसाइड म्यूजियम' स्थापित करने की घोषणा की. यह म्यूजियम कश्मीरी पंडित कम्यूनिटी के खिलाफ हुए नरसंहार की याद के तौर पर स्थापित किया जाएगा. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट के जरिए यह पूरी जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह इसके लिए अपने पास से जमीन सहित हर तरह का सहयोग देंगे. दरअसल, इस म्यूजियम को स्थापित करने का विचार फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने दिया था.

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री की बड़ी पहल

सीएमओ मध्यप्रदेश ने ट्वीट में लिखा, "आज विवेक जी ने जेनोसाइड म्यूजियम बनाने का विचार दिया है. राज्य सरकार जमीन सहित हर तरह का सहयोग आपको करेगी. मैं आपकी भावनाओं का आदर करता हूं: मुख्यमंत्री." एक और ट्वीट में लिखा, "हमारे कश्मीरी भाई-बहन विवश हुए, मजबूर हुए अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने ज्ञान से विश्व को आलौकित करने का काम किया है. हिम्मत नहीं हारी. मैं उनकी हिम्मत को प्रणाम करता हूं: सीएम."

Our @i_ambuddha Foundation & @kp_global were working to build a Genocide Museum. Today, when I requested @ChouhanShivraj ji about it, he instantly granted land & logistical support. This will be fully funded by us & the people. It will be a symbol of Humanity. pic.twitter.com/87EQJfoBCR