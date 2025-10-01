scorecardresearch
 

Exclusive: ऑस्कर 2026 में 'होमबाउंड' की एंट्री से खुश हैं विशाल जेठवा, बोले- कभी-कभी लगता है

बॉलीवुड एक्टर विशाल जेठवा इन दिनों सांतवे आसमान पर हैं. उन्हें फिल्म 'होमबाउंड' में अपने काम के लिए तारीफें मिल रही हैं. इस बीच विशाल ने आजतक डॉट इन से खास बातचीत की. फिल्म को ऑस्कर 2026 के लिए भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया है.

'होमबाउंड' की ऑस्कर एंट्री से खुश विशाल जेठवा (Photo: IMDb)
टीवी इंडस्ट्री से बॉलीवुड में आकर छाने वाले एक्टर विशाल जेठवा इन दिनों सांतवे आसमान पर हैं. उन्होंने फिल्म 'होमबाउंड' में बेहतरीन काम किया है, जिसकी तारीफें भी एक्टर को मिल रही हैं. इस बीच विशाल ने आजतक डॉट इन से खास बातचीत की. 'होमबाउंड', भारत में 26 सितंबर को रिलीज होने से पहले ही कान्स फिल्म फेस्टिवल 2025 और टोरोंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 जैसे प्रतिष्ठित इवेंट्स में सराही जा चुकी है. इसे भारत की ओर से ऑस्कर 2026 के लिए ऑफिशियल एंट्री के तौर पर भेजा गया है.

फिल्म को मिली सराहना पर बोले विशाल  

विशाल जेठवा अपनी फिल्म को मिली सफलता और सराहना से बेहद खुश हैं. इसपर उन्होंने कहा, 'बहुत बढ़िया, बहुत खुश, ओवरवेलमिंग, प्राउड, ब्लेसड. और ऐसा लगता है कि अपने सपने को जी रहा हूं. और खुद के भी नहीं बल्कि उन सारे लोगों के ड्रीम को जी रहा हूं, जिन्होंने मेरे लिए ये सपना देखा था. मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ जिंदगी में. मैं बस लोग जो कहते थे वो सुनता था और कोशिश करता था कि कभी न कभी सच हो. लेकिन मैं तैयार भी था कि जरूरी नहीं है कि हर एक्टर की जिंदगी में ऐसा दिन आता है. मगर मेरी जिंदगी में आ गया तो मैं बहुत खुश हूं. बहुत सौभाग्यशाली महसूस हूं.'

ऑस्कर में एंट्री पर हुए इमोशनल

'होमबाउंड' के इंडिया की तरफ से ऑस्कर 2026 में ऑफिशियल एंट्री होने को लेकर भी विशाल ने खुशी जताई. उन्होंने कहा, 'मुझे लग रहा है कि मुझे मेरी चाहत से ज्यादा मिल रहा है. और कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे मैं जितने के लायक हूं, उससे भी ज्यादा मिल रहा हैं. ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे और बहुत सारे एक्टर्स होंगे, जो शायद मेरे बराबर या मुझे ज्यादा मेहनती और टैलेंटेड होंगे, शायद वो मुझसे ज्यादा चीजों को समझ पाते.'

एक्टर ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि मैं इस मामले में थोड़ा सौभाग्यशाली हूं शायद कि लोग मुझे प्यार करते थे. और इस तरीके का एक्स फैक्टर है, जो मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं जैसा हूं वैसा ही लोगों को दिखाता हूं और वही मेरे लिए काम कर जाता है, और मुझे भगवान यहां पहुंचा देते हैं. मैंने सिर्फ इस चीज के लिए मेहनत नहीं की थी. मैंने बस अपना काम अच्छे से करने की कोशिश की, अपनी जर्नी अच्छे से बिताई. जो भी चीजें मेरे पास आईं मैंने उसमें अपना बेस्ट दिया. बस उससे मुझे पता नहीं है कि मैंने क्या किया. तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है.'

