The Kashmir Files: Amit Shah से मिले विवेक अग्निहोत्री- अनुपम खेर, बोले- कश्मीरी लोगों के हक के लिए आपका प्रयास सराहनीय

द कश्मीर फाइल्स फिल्म देशभर में छाई हुई है. हर जगह फिल्म की प्रशंसा सुनने को मिल रही है. यही वजह है क‍ि बॉक्स ऑफ‍िस पर फ‍िल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ‍िल्म की प्रशंसा में काफी कुछ कहा था. अब केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी फ‍िल्म की टीम के साथ मुलाकात की है. द कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्न‍िहोत्री ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा कर अमित शाह को धन्यवाद दिया है.

विवेक अग्न‍िहोत्री ने लिखा- 'अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्रोत्साहन के लिए. कश्मीरी लोगों और सेना के लिए आपकी निरंतर कोश‍िश सराहनीय है. शांत‍िपूर्ण और विकस‍ित कश्मीर के लिए आपका विजन, इंसान‍ियत और भाईचारे को मजबूती देगा.#RightToJustice'.

The Kashmir Files Box Office Collection Day 5: बॉक्स ऑफिस पर 'सुनामी' बनी 'द कश्मीर फाइल्स', 5वें दिन सबसे ज्यादा कमाई कर तोड़ा रिकॉर्ड, 50cr पार

Thanks a lot @AmitShahOffice ji for your encouragement. Your consistent efforts for the human rights of Kashmiri people and security forces is commendable. Your vision for a peaceful and prosperous Kashmir will strengthen humanity and brotherhood. #RightToJustice pic.twitter.com/vGKRrLxXkh

एक अन्य ट्वीट में व‍िवेक ने लिखा- 'अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के सबसे साहस‍िक निर्णय के बाद अमित शाह जी ने दिलों को जोड़ने का काम शुरू कर दिया है. मुझे कोई शक नहीं क‍ि कश्मीर, इंसान‍ियत और एकता का उदाहरण बनकर उभरेगा, जिसे पूरी दुन‍िया फॉलो करेगी.'

After the boldest decision of the abrogation of article 370 @AmitShah ji has started the process of bonding hearts. I have no doubt that Kashmir will emerge as an example of humanity and oneness for the world to follow. pic.twitter.com/15gEbk2cXL