'एक दीवाने की दीवानियत' बनी 'थामा' के लिए दिक्कत! दिवाली क्लैश का माहौल हुआ गर्म

'स्त्री' (2018) से शुरू हुए हॉरर यूनिवर्स की नई फिल्म 'थामा' की रिलीज जैसे-जैसे पास आ रही है, फिल्म का माहौल भी बन रहा है. ट्रेलर तो पसंद किया ही गया था, अब गाने भी पॉपुलर हो रहे हैं. सोशल मीडिया पर भी फिल्म की प्रमोशंस का असर नजर आने लगा है. एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब इस दिवाली रिलीज से धमाके की उम्मीद की जा रही है. मगर आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना स्टारर 'थामा' के सामने एक ऐसा सरप्राइज निकल कर आया है, जिसकी उम्मीद पहले किसी को नहीं थी.

'थामा' के साथ ही एक और फिल्म दिवाली पर रिलीज हो रही है- 'एक दीवाने की दीवानियत.' इसे पहले 'थामा' के सामने दिवाली की 'छोटी रिलीज' माना जा रहा था. मगर पिछले कुछ दिनों में इसका क्रेज इतनी तेजी से बढ़ा है कि ट्रेड एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं.

दोनों फिल्मों में एक बराबर है जनता का 'इंटरेस्ट'

ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुक माय शो पर, शुक्रवार सुबह तक करीब 1 लाख 15 हजार लोगों ने 'थामा' के पेज को 'इंटरेस्टेड' मार्क किया है. जबकि इसी समय तक 'दीवानियत' के पेज पर 'इंटरेस्टेड' लोगों की गिनती 1 लाख 14 हजार है. यानी दोनों फिल्मों के लिए इंटरेस्टेड दर्शकों की गिनती लगभग एक बराबर है.

दोनों फिल्मों की रिलीज में अब बहुत दिन बाकी नहीं हैं. 21 अक्टूबर को दोनों फिल्में थिएटर्स में रिलीज होनी हैं. यानी ये खबर लिखे जाने तक रिलीज में करीब 4 दिन बचे हैं. दोनों फिल्मों की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और अब धीरे-धीरे इस क्लैश के लिए माहौल बनना शुरू हो जाएगा.

स्क्रीन्स के लिए होगी टक्कर

हॉरर यूनिवर्स बॉलीवुड की बड़ी आईपी है और 'स्त्री से लेकर 'स्त्री 2' तक थिएटर्स को जमकर बिजनेस दे चुका है. इसलिए लगभग तय माना जा रहा था कि दो फिल्मों के क्लैश में ज्यादा शोज 'थामा' को मिलेंगे. मगर अब बॉलीवुड हंगामा की एक रिपोर्ट कह रही है कि 'दीवानियत' के मेकर्स मल्टीप्लेक्स थिएटर्स से दोनों फिल्मों को बराबर शोज देने की मांग कर रहे हैं.

रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पीवीआर-आईनॉक्स खुद 'थामा' के डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं. इसलिए उनके थिएटर्स में अपनी फिल्म को ऊपर रखने की कोशिश तो होगी ही. ऊपर से पीवीआर-आईनॉक्स की मैनेजमेंट का एक पूर्व व्यक्ति, टीम 'थामा' का हिस्सा बन चुका है. ऐसे में 'थामा' की टीम ने नेशनल थिएटर चेन्स से 75% शोज की मांग की है. इससे 'दीवानियत' के हिस्से सिर्फ 25% शोज ही बचेंगे. रिलीज से पहले स्क्रीन-शेयरिंग का या मामला और गर्म हो सकता है क्योंकि 'दीवानियत' का क्रेज बढ़ता देखकर, मेकर्स को अपनी फिल्म के लिए भीड़ की उम्मीद है. इसलिए अब वो 'थामा' के बराबर शोज मांग रहे हैं.

हर्षवर्धन राणे और सोनम बाजवा हैं 'दीवानियत' का एक्स फैक्टर

2016 में आई 'सनम तेरी कसम' अपने समय में कोई खास बड़ी हिट नहीं थी. मगर इस लव स्टोरी ने धीरे-धीरे युवा दर्शकों में ऐसी पैठ बना डाली कि कल्ट बन गई. इस साल फरवरी में जब 'सनम तेरी कसम' री-रिलीज हुई तो फिल्म बिजनेस एक्सपर्ट्स की आंखें फटी रह गईं. 2016 में 16 करोड़ का वर्ल्डवाइड कलेक्शन करने वाली इस फिल्म ने, इस साल री-रिलीज पर 50 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया.

ये कामयाबी बताती है कि 'सनम तेरी कसम' एक ब्रांड के तौर पर जनता में कितनी पॉपुलर है. इसके हीरो हर्षवर्धन राणे का चेहरा भी यंग ऑडियंस में बहुत पॉपुलर हैं. 'दीवानियत' की लीड एक्ट्रेस सोनम बाजवा अपने आप में यूथ के बीच तगड़ी पॉपुलैरिटी रखती हैं. इसकी वजह उनके पंजाबी गाने और फिल्में हैं. इसलिए हर्षवर्धन और सोनम का साथ आना 'दीवानियत' के लिए एक एक्स फैक्टर साबित हो सकता है. इस साल बॉलीवुड की लव स्टोरीज अच्छा परफॉर्म कर रही हैं. 'सैयारा' की ब्लॉकबस्टर कामयाबी और कमजोर मानी जा रही 'परम सुंदरी' का चल जाना, इसी बात का सबूत है. ये फैक्टर भी 'दीवानियत' को फायदा पहुंचा सकता है.

'थामा' के लिए दिक्कत ना बन जाए 'दीवानियत'

आयुष्मान और रश्मिका की 'थामा' इस दिवाली की बड़ी बॉलीवुड रिलीज तो है, मगर इसका क्रेज अभी उस तगड़े लेवल पर पहुंचता नहीं नजर आ रहा है जो 'स्त्री 2' के लिए था. जबकि 'दीवानियत' का क्रेज धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है. रिव्यूज और जनता का फीडबैक तो बाद की बात है, लेकिन अगर 'दीवानियत' का क्रेज ऐसा ही रहा या और बढ़ा, तो इसका असर 'थामा' पर जरूर पड़ेगा.

बॉक्स ऑफिस पर पहले से धमाके कर रही 'कांतारा चैप्टर 1' दमदार फिल्म है और नई फिल्मों के आने पर भी टिकी रहेगी. ऐसे में अगर 'दीवानियत' ने भी दर्शकों को लुभाना शुरू कर दिया तो 'थामा' की भीड़ थोड़ी कम तो होगी ही. इसका असर फिल्म के ओपनिंग कलेक्शन पर नजर आ सकता है.

