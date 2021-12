बॉक्स ऑफिस पर '83' का खराब प्रदर्शन, क्या है फिल्म के 'Gavaskar' ताहिर राज भसीन की राय?

व‍िश्वकप 1983 के ऐत‍िहास‍िक जीत पर बनी फिल्म 83 ने 24 दिसंबर को थ‍िएटर्स में कमजोर ओपन‍िंग के साथ अपना सफर शुरू किया. बेहतरीन स्टोरी और स्टारकास्ट के बाजवूद फिल्म ने बॉक्स ऑफ‍िस पर निराशाजनक प्रदर्शन किया. फिल्म में जहां कप‍िल देव के किरदार में रणवीर सिंह ने बल्ला घुमाया तो वहीं ताह‍िर राज भसीन ने सुनील गावस्कर के रोल में रंग जमाया. फिल्म में ताह‍िर के अभ‍िनय को काफी सराहना मिल रही है. ताह‍िर ने इंड‍िया टुडे से बातचीत में फिल्म के बॉक्स ऑफ‍िस परफॉर्मेंस पर बात की है.

इंड‍िया टुडे से बातचीत में ताह‍िर राज भसीन ने फिल्म के बॉक्स ऑफ‍िस परफॉर्मेंस में अपनी राय रखी. उन्होंने कहा- 'अगर दो साल पहले आप यही सवाल मुझसे करते तो मेरा जवाब बहुत अलग होता. इस फिल्म के लिए हमने दो साल का इंतजार किया है. फिल्म के पास कई दूसरे मौके भी थे OTT पर रिलीज करने के, पर हम जानते हैं कि किस प्यार और भावना के साथ इसे बनाया गया है, और आज जनता इसे बड़े स्क्रीन पर देखने जा रही है, ये एक अद्भुत काम है, इस फिल्म के लिए मेरी फील‍िंग्स समय के साथ क्लास‍िक होने वाली है.'

उन्होंने आगे कहा- 'अगर आप सभी रिव्यूज को देखें, ये बहुत विनम्र रहा है, इसे चक दे इंड‍िया और लगान के साथ कंपेयर किया जा रहा है. इस तरह की फिल्में जिंदगी में एक बार बनती है. इस वक्त मैं किसी भी दूसरी बातों पर ध्यान नहीं दे रहा हूं. मेरे लिए, इस टीम का हिस्सा बनकर मैं बहुत संतुष्ट हूं और सिनेमा के इतिहास में ये यादगार पल ही हमारी जीत है.'

#83TheFilm continues its downward trend... With #Jersey getting postponed, it has another week of open run, but the trending is weak, there's minimal hope to cover lost ground... Fri 12.64 cr, Sat 16.95 cr, Sun 17.41 cr, Mon 7.29 cr, Tue 6.70 cr. Total: ₹ 60.99 cr. #India biz. pic.twitter.com/wUoWcEHQH1