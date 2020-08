सुशांत का सपोर्ट करते हुए छलका कंगना का दर्द, मूवी माफिया पर साधा निशाना

एक्ट्रेस कंगना रनौत बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बेबाक एक्ट्रेस मानी जाती हैं. वे करियर की शुरुआत से ही अपने बेबाकीपन की वजह से मशहूर रही हैं. एक्ट्रेस, सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में शुरू से ही इंडस्ट्री के मूवी माफिया का जिक्र कर रही हैं और वे नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठा रही हैं. कहीं ना कहीं कंगना की बेबाकी का ही नतीजा है कि सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है. एक्ट्रेस हमेशा से आउटसाइडर के समर्थन में रही हैं. सुशांत मामले में भी ऐसा देखने को मिल रहा है. अब एक्ट्रेस ने #IAmSushant नाम से एक ट्वीट किया है और बताया है कि सुशांत के बारे में जो कहा गया वही उनके बारे में भी कहा जाता है.

कुछ समय पहले ही कंगना रनौत ने अपने टीम के नाम से चल रहे ट्विटर हैंडल को पर्सनलाइज कर दिया. इसके बाद से ही वे सुशांत मामले पर लगातार ट्वीट कर रही हैं. इस बार सुशांत सिंह राजपूत मामले का सहारा लेते हुए उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त की है. उन्होंने हालिया ट्वीट में लिखा- मुझे भी बाईपोलर कहा जाता था. मुझे चरित्रहीन महिला कहा जाता था. मुझे सेक्शुअल प्रिडेटर कहा जाता था. उन्होंने मुझे आइसोलेट कर दिया. मुझ पर बैन लगा दिया गया. सारी मीडिया ने मुझपर बैन लगा दिया. मेरी फिल्मों पर बैन लगा दिया गया. इसी के साथ माफिया ने ये तक मान लिया कि मेरा करियर खत्म हो गया है. ये सब कुछ जनता की मौजूदगी में हुआ. किसी ने उस समय कुछ नहीं कहा. #IAmSushant

I was also called bipolar, a sexual predator, I was sl*t shamed, they isolated and banned me, eventually entire media banned me n my films as well, and mafia openly declared my tragic end, and all this happened in full public glare, no one said anything #IAmSushant