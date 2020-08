'साइकोलॉजी ज्ञान' को लेकर कंगना का उड़ा मजाक, मिला मुंहतोड़ जवाब

एक्ट्रेस कंगना रनौत सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. वे सुशांत मामले में तो वे काफी सक्रिय नजर आ रही हैं. बेबाकी से बोलने से लेकर कई लोगों को आड़े हाथों लेने तक, कंगना ने कई मौकों पर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरी हैं. लेकिन इस समय तो कंगना के साइकोलॉजी ज्ञान को लेकर डिबेट छिड़ गई है. सोशल मीडिया पर कई लोग एक्ट्रेस का मजाक बना रहे हैं.

कंगना के ज्ञान पर उठे सवाल

हाल ही में कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर बताया था कि उन्होंने साइकोलॉजी के लिए प्राइवेट ट्यूशन तक ले रखी हैं. उन्होंने ये भी दावा किया था कि उन्होंने दिमाग के ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट तक बनाया है. अब कंगना का ये आत्मविश्वास सभी को गवारा नहीं था. एक यूजर ने एक्ट्रेस का मजाक बनाते हुए उन पर तंज कस दिया. यूजर ने लिखा- मनोचिकित्सक के पास जाने को प्राइवेट ट्यूशन का नाम नहीं दिया जा सकता. आपको तो सबकुछ पता है, हर चीज के बारे में पता है.

Visiting a psychiatrist is not counted as private tuitions in psychology. damn, u happen to know everything about everything about everyone everywhere.

एक्ट्रेस का मुंहतोड़ जवाब

अब जो कंगना हमेशा दूसरों पर निशाना साधा करती हैं, जब उन्हीं पर इस तरह का हमला किया गया तो उन्हें ये रास नहीं आया. कंगना ने उस यूजर को मुंहतोड़ जवाब दिया. कंगना ने ट्वीट कर लिखा- मैंने न्यूयॉर्क में स्क्रीन राइटिंग की है. 6 महीने के कोर्स में हमे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ाया गया. मैंने अपने प्रोफेसर संग उन क्लासेस को 2 साल तक और किया था. मुझे शायद सबकुछ ना पता हो लेकिन काफी कुछ पता है, क्या इससे आपको कोई दर्द है?

I did screen writing in Newyork we were taught human psychology as a part of the 6 months course I extended psychology classes with my professor for another two years, I might not know everything but yes I know a lot, does that hurt ? https://t.co/9X4seAElbZ