प्रियंका का 'Globe Trotter' इवेंट क्यों है खास? हैदराबाद में सज गई शाम, बस कुछ देर का इंतजार

साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू अपनी अपकमिंग फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. इस फिल्म का डायरेक्शन एसएस राजामौली ने किया है. आज यानी 15 नवंबर को हैदराबाद में इस मूवी को लेकर बड़ा इवेंट होने वाला है. जिसकी तैयारियां जोर-शोर से की जा रही है. वहीं इस इवेंट में प्रियंका चोपड़ा भी शामिल होंगी.
मचअवेटेड फिल्म 'ग्लोबट्रॉटर' इवेंट को लेकर सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त हाइप बना हुआ है. इस इवेंट में एंट्री के लिए खास तरीके से पासपोर्ट जारी किए गए हैं. जानिए आप इस इवेंट में कैसे शामिल हो सकते हैं और कहां इसे लाइव देख सकते हैं.
प्रियंका की दिखाई दी झलक
हाल ही में फिल्म से जुड़ा प्रियंका का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था. जिसे शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा, 'वह दिखती जितनी हैं, उससे कहीं ज्यादा है. मिलिए मंदाकिनी से.'
कहां होगा ये इवेंट?
डायरेक्टर एसएस राजामौली का 'ग्लोबट्रॉटर' इवेंट आज 15 नवंबर को आयोजित किया जाएगा. ये इवेंट हैदराबाद के रामोजी फिल्म सिटी में होगा. अगर आप इस इवेंट में शामिल नहीं हो सके तो कोई बात नहीं क्योंकि जियो हॉटस्टार पर इस इवेंट का 6 बजे से लाइव टेलिकास्ट होगा.
इवेंट में कैसे मिलेगी एंट्री?
इस इवेंट के लिए मेकर्स ने खास पास का इंतजाम किया है. इवेंट को लेकर डायरेक्टर ने क्लियर कर दिया है कि यह इवेंट रामोजी फिल्म सिटी के खुले मैदान में किया जाएगा. एंट्री काफी सख्त होगी. खास तौर पर डिजाइन किए गए पास से ही एंट्री मिलेगी.
महेश बाबू ने की अपील
गौरतलब है कि बेशुमार भीड़ की वजह से इस साल कई इवेंट में भगदड़ जैसे माहौल बने थे. अब इसे लेकर फिल्म के एक्टर महेश बाबू ने खास अपील की है. वीडियो जारी कर एक्टर ने कहा, , 'एंट्री सिर्फ उन्हीं फैंस को दी जाएगी, जिनके पास इवेंट का पास होगा. बिना पास के वेन्यू पर ना आएं. पुलिस और सुरक्षा टीम के साथ सहयोग करना आवश्यक है.'
डायरेक्टर राजामौली ने भी किया पोस्ट
इवेंट को लेकर राजामौली ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, '15 नवंबर को #Globetrotter कार्यक्रम में आप सभी से मिलकर बहुत खुशी हो रही है. इवेंट के दिन RFC का मुख्य द्वार बंद रहेगा. अपने प्रवेश पास पर दिए गए निर्देशों का पालन करें. सभी के लिए परेशानी मुक्त, सुरक्षित और सुखद अनुभव सुनिश्चित करने के लिए पुलिस और सुरक्षाकर्मियों का सहयोग करें.'
फिल्म टाइटल होगा रिवील
मेकर्स इस इवेंट में 'ग्लोब ट्रॉटर' या 'SSMB 29' का ऑफिशियल टाइटल भी सामने रखेंगे. खास बात ये है कि महेश बाबू पहली बार एसएस राजामौली के साथ फिल्म बना रहे हैं. इसी के साथ प्रियंका चोपड़ा भी करीब 6 साल बाद इंडियन सिनेमा में वापसी कर रही हैं.