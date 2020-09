कंगना की तरफ सोनम का इशारा? लड़ने पर खुद होना पड़ता है गंदा

एक्ट्रेस कंगना रनौत के एक बयान ने पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया है. देश की मायानगरी मुंबई की तुलना POK से कर कंगना ने ना सिर्फ बॉलीवुड सेलेब्स बल्कि कई नेताओं से भी पंगा ले लिया है. उनके इस बयान की सभी जगह आलोचना हो रही है. अब कंगना रनौत के बयान पर वैसे तो कई सेलेब्स ने रिएक्ट किया है,लेकिन सोनम कपूर का ट्वीट वायरल हो गया है.

सोनम ने कंगना पर साधा निशाना?

सोनम ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर बोला है कि वे कभी लड़ाई नहीं करतीं. ट्वीट में लिखा है- मैंने पहले ही सीख लिया था कि कभी भी ... लड़ाई नहीं करनी चाहिए. आप तो गंदे होते ही हैं, लेकिन ... को वो अच्छा लगता है. अब सोनम ने कहने को तो ये George Bernard Shaw का एक कोट शेयर किया है,लेकिन सोशल मीडिया पर कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका ट्वीट कंगना रनौत की तरफ निशाना है.

कंगना रनौत ने जब से बॉलीवुड के एक तबके पर निशाना साधा है, उस लिस्ट में सोनम कपूर को भी हमेशा रखा गया है. कंगना ने कई मौकों पर सोनम पर निजी हमले भी किए हैं. ऐसे में अब सोनम के इस पोस्ट को कंगना की तरफ एक जोरदार निशाना माना जा रहा है. सोनम हमेशा से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रही हैं और जिसने भी उन्हें ट्रोल करने की कोशिश की है, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया गया है.

“I learned long ago, never to wrestle with a pig. You get dirty, and besides, the pig likes it. “ George Bernard Shaw