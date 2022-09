Brahmastra: सोशल मीडिया पर वायरल हुआ Shah Rukh Khan का कैमियो, फैंस बोले- पावरफुल

रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) स्टारर फिल्म ब्रह्मास्त्र (Brahmastra) ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी है. इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ पहुंच रही है. बढ़िया एक्टिंग, विजुअल इफेक्ट्स और कहानी को मिलाकर बनी इस फिल्म को मिक्स रिव्यू मिले हैं. लेकिन फिर भी इसने दर्शकों के दिल में अलग जगह बनाई है. इस बीच एक शख्स जिसके चर्चे लगातार हो रहे हैं, वो हैं बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान (Shah Rukh Khan).

शाहरुख के सीन्स हुए वायरल

डायरेक्टर अयान मुखर्जी की फिल्म में शाहरुख खान ने मोहन भार्गव नाम के साइंटिस्ट का रोल निभाया है. शाहरुख का किरदार एक साइंटिस्ट के साथ-साथ वानरास्त्र (VanarAstra) भी है. ऐसे कई फैंस हैं जो फिल्म में शाहरुख खान को देखने के लिए गए थे. ऐसे में उन्हें किंग खान का काम इतना पसंद आया कि सोशल मीडिया पर यूजर्स एक्टर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

शाहरुख खान लगातार ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. #ShahRukhKhan और #SRK रोज ट्रेंड्स की लिस्ट में देखने को मिल रहा है. इस ट्रेंड में यूजर्स शाहरुख खान के ब्रह्मास्त्र वाले कैमियो रोल के फोटोज और वीडियो को शेयर कर रहे हैं. वीडियो में शाहरुख खान को वानरास्त्र बनते देखा जा सकता है. वहीं फोटोज में वह घायल नजर आ रहे हैं.

फैंस का कहना है कि अपने 20 मिनट के रोल में शाहरुख खान ने कमाल कर दिखाया है. उनकी एक्टिंग और उनका रुतबा फिल्म में देखने लायक है. ब्रह्मास्त्र में शाहरुख खान अहम किरदार निभा रहे हैं और उनका स्टाइल पूरी फिल्म में से सबसे अलग है. कुछ यूजर्स का कहना ये भी है कि बॉलीवुड की नैया को पार लगाने का दम सिर्फ शाहरुख खान ही रहते हैं. एक यूजर ने तो डायरेक्टर अयान मुखर्जी से शाहरुख खान को ब्रह्मास्त्र पार्ट 2 में लेने का आग्रह भी किया है.

#SRK𓃵 was the best part of Brahmastra part 1: Shiva. Glad to see him in a movie after 4 years. This was a perfect cameo I have ever seen in Indian cinema.#brahmastraboxoffice #BrahmastraPartOneShiva #BrahmastraMovie pic.twitter.com/LoU1CJeYp7 — Mr. INFINITE (@AmitKum51669616) September 11, 2022

Special mention always to #SRK𓃵

He stole the show like literally stole

Little cameo but loved every bit of him on screen

He was super good, even comical and looked so cool as Vanarastra

Movie could have been more impactful had he stayed for long but waiting for #Pathaan pic.twitter.com/fwwBZ0V1FA — UV✌️ (@notfinished18) September 10, 2022

Our appreciation should be as loud as our criticism✌️



Srk does well in Brahmastra

We are waiting for Pathaan , Jawan and DUNKI #SRK𓃵 #Pathaan #ShahRukhKhan𓀠 pic.twitter.com/BU1sgioVT6 — Ashish Tiwari (@iamrounak11) September 9, 2022

Watching #SRK𓃵 on big screen after FAN movie.#NagarjunaAkkineni sir as Nandi Astra..... Outstanding

1st half is good, Second Half high on VFX that certainly effects your eyes (my experience).

Worth Watching in Big Screen, not a OTT movie.#BrahmashtraReview #RanbirKapoor pic.twitter.com/2SEYRPaTnE — Rajkumar L K 🇮🇳🕉️🚩𓀠 (@rajkkummari) September 10, 2022

Finally watched the best Indian vfx movie #Brahmastra, seriously what a movie, I'm speechless, I can't describe what I experience ! Fabulous All thank to #AyanMukerji for their vision and all team, #SRK𓃵 Cameo is superb #RanbirKapoor #AliaBhatt is superb #brahmastraboxoffice pic.twitter.com/9BXPpZowei September 11, 2022

Watched Brahmastra last night

God level VFX

Script and dialogues could have been better

But overall it's a good movie

Seeing SRK back on the big screen was ❤️❤️🥺🥺#SRK𓃵 #Bramhstra pic.twitter.com/uLOukIj6v6 — Tasvi (@Tasvi6) September 11, 2022

बॉक्स ऑफिस पर ब्रह्मास्त्र का धमाल

ब्रह्मास्त्र पार्ट 1: शिवा, डायरेक्टर अयान मुखर्जी के ड्रीम प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र ट्राइलॉजी का पहला पार्ट है. इस फिल्म में रणबीर कपूर ने शिवा का किरदार निभाया है, जो अग्निअस्त्र है और अपनी सच्चाई को नहीं जानता. आलिया भट्ट, शिवा की गर्लफ्रेंड ईशा के रोल में हैं. इसके अलावा अमिताभ बच्चन, नागार्जुन और मौनी रॉय ने अहम रोल निभाए हैं. भारतीय बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म 77 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर चुकी हैं. वहीं ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर 160 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है.