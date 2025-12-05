DDLJ के 30 साल पूरे, लंदन में बना 'राज-सिमरन' का स्टैच्यू, शाहरुख-काजोल ने दिए पोज

साल 1995 में आई शाहरुख खान और काजोल की आइकॉनिक फिल्म 'दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे' को न सिर्फ भारत में बल्कि दुनियाभर में पसंद किया गया. इसी साल इस फिल्म को 30 साल पूरे हुए हैं. इस मौके पर लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में शाहरुख और काजोल का एक ब्रॉन्ज स्टैच्यू लगाया गया है. खास बात यह है कि यह पहला मौका है जब किसी इंडियन फिल्म को इस तरह से सम्मानित किया गया है.

किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान और काजोल के हाथ से लॉन्च हुए इस स्टैच्यू में राज और सिमरन का आइकॉनिक पोज दिखाया गया. इसी के साथ DDLJ पहली फिल्म बन गई, जिसके स्टार्स का स्टैच्यू लंदन में लगा.

शाहरुख-काजोल ने क्या कहा?

इस इवेंट के दौरान मीडिया से बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा, 'DDLJ एक सच्चे दिल से बनाई गई फिल्म थी. हम लव स्टोरी की एक ऐसी कहानी चाहते थे, जो बाधाओं को पार कर जाए और दुनिया को दिखाए कि प्यार दुनिया को बेहतर बना सकता है. ये फिल्म मेरी पहचान का हिस्सा का है.' इस दौरान काजोल ने कहा, 'यकीन नहीं हो रहा कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 30 साल बाद भी इतना प्यार पा रही है. एक ऐसी कहानी जिसने पीढ़ियों का सफर तय किया है.'

शाहरुख खान ने शेयर की फोटो

शाहरुख खान ने इवेंट की फोटो शेयर करते हुए पोस्ट किया, 'बड़े बड़े देशों में, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, सेनोरिटा. आज लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में राज और सिमरन के ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण करते हुए बहुत खुशी हो रही है, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे (DDLJ) के 30 साल पूरे होने का जश्न. बहुत खुशी हो रही है कि DDLJ पहली भारतीय फिल्म है जिसे सीन्स इन द स्क्वायर ट्रेल में स्टैच्यू से सम्मानित किया गया है.

Bade Bade Deshon Mein, Aisi Chhoti Chhoti Baatein Hoti Rehti Hain, Senorita!



Thrilled to unveil the bronze statue of Raj & Simran at London’s Leicester Square today, celebrating 30 years of Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ)!



Incredibly delighted that DDLJ is the first Indian… pic.twitter.com/8wjLToBGYc — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 4, 2025

इसे मुमकिन बनाने के लिए UK में सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद. जब आप लंदन में हों तो राज और सिमरन से जरूर मिलें… हम चाहेंगे कि आप DDLJ के साथ और भी यादें बनाएं…'

30 साल से चल रही रही फिल्म

बता दें कि आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी डीडीएलजे थिएटर्स में सबसे लंबे समय तक चलने वाली हिंदी फिल्म है. रिलीज के बाद से ही ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर सिनेमाघर में चल रही है. खास बात ये है कि फिल्म को देखने आज भी लोग पहुंचते हैं.



