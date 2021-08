शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में सामने आईं ऋचा चड्ढा, बदनाम करने वालों पर मुकदमा करने पर की तारीफ

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी इन दिनों अपनी जिंदगी के मुश्किल दौर से गुजर रही हैं. शिल्पा के पति राज कुंद्रा को पोर्न फिल्में बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पति की गिरफ्तारी के बाद शिल्पा शेट्टी भी शक के घेरे में हैं. राज कुंद्रा पर आरोप लगने के बाद से एक्ट्रेस को सोशल मीडिया पर भी काफी ट्रोल किया जा रहा है. शिल्पा शेट्टी के प्रति लोगों का खराब रवैया देखकर फिल्ममेकर हंसल मेहता के बाद अब बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा उनके सपोर्ट में सामने आई हैं.

शिल्पा के सपोर्ट में उतरीं ऋचा चड्ढा

दरअसल, हाल ही में हंसल मेहता ने शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में ट्वीट कर लोगों से कहा था कि एक्ट्रेस को थोड़ा स्पेस दें और उनकी प्राइवेसी को भंग करने की कोशिश न करें. अब एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा ने शिल्पा शेट्टी के लिए किए गए हंसल मेहता के ट्वीट को री-ट्वीट करते हुए एक्ट्रेस के सपोर्ट में खास मैसेज लिखा है.

ऋचा चड्ढा ने लिखा ये मैसेज

ऋचा चड्ढा ने लिखा, "हमने महिलाओं को उनकी लाइफ में मौजूद पुरुषों की गलतियों के लिए दोषी ठहराने का एक राष्ट्रीय खेल बना लिया है. खुशी है कि वो मुकदमा लड़ रही हैं."

बता दें कि ऋचा चड्ढा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपनी राय खुलकर सामने रखती हैं. ऋचा की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो लंबे समय से एक्टर अली फजल को डेट कर रही हैं.

शिल्पा के सपोर्ट में हंसल मेहता ने क्या कहा था?

शिल्पा शेट्टी के सपोर्ट में ट्वीट करते हुए हंसल मेहता ने लिखा था, "अगर आप उनके लिए खड़े नहीं हो सकते हैं तो उन्हें अकेला छोड़ दें, कुछ भी गलत बातें न बनाएं, कानून को खुद तय करने दें कि क्या सही है और क्या गलत. उन्हें प्राइवेसी और डिग्निटी दें. जो लोग पब्लिश फिगर होते हैं, उनके बारे में बाकी लोगों के लिए लिखना आसान हो जाता है, बिना सच्चाई के सामने आए. अभी तो इंसाफ हुआ नहीं है, अपने शब्दों पर काबू रखें."

If you cannot stand up for her at least leave Shilpa Shetty alone and let the law decide? Allow her some dignity and privacy. It is unfortunate that people in public life ultimately are left to fend for themselves and are proclaimed guilty even before justice is meted out.