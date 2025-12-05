ईद 2026 में आएगा 'धुरंधर' का दूसरा पार्ट, फिल्म रिलीज पर किया बड़ा ऐलान

इस शुक्रवार यानी आज 5 दिसंबर को बॉलीवुड स्टार रणवीर सिंह की मचअवेटेड फिल्म 'धुरंधर' रिलीज हो गई है. फिल्म को लेकर रिव्यू आना शुरू हो गए है, सोशल मीडिया फैंस भी इस फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं. वहीं अब 'धुरंधर' के सेकंड पार्ट से भी पर्दा उठ गया है.

कब रिलीज होगा फिल्म का सेकंड पार्ट?

धुरंधर का सीक्वल 19 मार्च 2026 को रिलीज होगा यानी ईद के मौके पर. दूसरे पार्ट में ही फिल्म में बदले की कहानी को दिखाया जाएगा.. मेकर्स की तरफ से लगभग 2 मिनट के पोस्ट क्रेडिट सीन में इसकी एक रोमांचक झलक दिखाई है.

हाल ही में एक्टर ने किया था खुलासा

फिल्म धुरंधर की रिलीज से पहले एक्टर राकेश बेदी ने फिल्म के सकेंड पार्ट पर चुप्पी तोड़ी थी. एक्टर ने सेकंड पार्ट को लेकर जवाब दिया था, 'हां, यह सही है. मैंने भी यही सुना है. क्योंकि मेरा आधा काम है इस फिल्म में. जितना काम किया है, वो आधा ही अभी देखेंगे. बाकी आधा मेरे उसमें है. जो मेरा बाकी आधा काम है वो इस आधे से ज्यादा इंटरेस्टिंग है.'

सभी एक्टर्स ने किया दमदार काम

फिल्म रिव्यू की बात करें तो, फैन्स ने धुरंधर को इसकी दिलचस्प कहानी, परफॉर्मेंस और म्यूजिक के लिए पसंद किया है. रणवीर के अलावा, उन्होंने संजय दत्त और अक्षय खन्ना की भी तारीफ की है. इसके साथ ही फैंस ने यह भी बताया कि सारा और रणवीर की जोड़ी सही साबित हुई है. अर्जुन रामपाल ने भी कहानी में जान डाल दी.



ईद पर होगा बड़ा घमासान

अब मेकर्स ने धुरंधर के पार्ट 2 को ईद पर रिलीज करने का फैसला कर लिया है. जिसके बाद से बॉक्स ऑफिस का माहौल एक दम बदलने वाला है. क्योंकि ईद पर कई बड़ी फिल्में भी रिलीज होने की कतार में लगी हुई है. जिसमें साउथ के सुपरस्टार यश की टॉक्सिक, संजय लीला भंसाली की लव एंड वॉर, अजय देवगन की धमाल 4 भी शामिल हैं. ऐसे में देखना होगा कि कौन-सी फिल्म ईद अपने नाम करती है.

