'धुरंधर' के तूफान में कपिल शर्मा की 'किस किसको प्यार करूं' 2 को लगेगा झटका? पहले दिन कितनी होगी कमाई

इन दिनों थियेटर्स में रणवीर सिंह की स्पाई थ्रिलर धुरंधर की सुनामी छाई हुई है. फिल्म ने 6 दिन में 189 करोड़ का बिजनेस कर लिया है. वीक डेज में जहां फिल्मों का कलेक्शन गिरता है या सिंगल डिजिल में सिमट जाता है, मगर धुरंधर के साथ ऐसा नहीं है.

पॉजिटिव वर्ड माउथ की बदौलत फिल्म की कमाई में हर दिन बढ़ोतरी हो रही है. 2025 खत्म होने से पहले रणवीर की फिल्म बॉक्स ऑफिस मोनस्टर साबित हुई है. जल्द मूवी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी.

धुरंधर की धमाकेदार कमाई

सिनेमाहॉल में धुरंधर की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस के बीच इस शुक्रवार कॉमेडी किंग कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' रिलीज हो रही है. कपिल शर्मा के साथ फिल्म में आयशा खान, त्रिधा चौधरी, पारुल गुलाटी, वरीना हुसैन की जोड़ी बनी है. इसे अनुकल्प गोस्वामी ने बनाया है. रोमांटिक कॉमेडी मूवी के प्रमोशन में कपिल जोर शोर से लगे हुए हैं. 9 साल पहले इसका पहला पार्ट आया था.

तब कपिल की कॉमेडी ने फैंस का दिल जीता था. मूवी हिट हुई थी. लेकिन क्या इसका सेकंड पार्ट भी दर्शकों का दिल जीतेगा? इस पर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी. हालांकि फिल्म के ट्रेलर को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है. नई हीरोइनों संग कपिल का रोमांस दर्शकों को गुदगुदा रहा है. फिल्म में रोमांटिक कॉमेडी का तड़का कैसा लगा है, इससे भी मूवी का फ्यूचर तय होगा.

कपिल की फिल्म पर पड़ेगा असर?

लेकिन सबके मन में सवाल है क्या धुरंधर की आंधी के बीच कपिल शर्मा की फिल्म का आना घाटे का सौदा होगा? शायद ऐसा हो सकता है. क्योंकि धुरंधर लोगों के दमदार रिस्पॉन्स के साथ और बड़ी पिक्चर बन गई है. आंकड़े बताते हैं कि फिल्म ईस्ट, वेस्ट हो या नॉर्थ, साउथ हर ओर गर्दा मचा रही है. धुरंधर का एकतरफा मूमेंटम बना हुआ है. धुरंधर को कपिल की फिल्म से कोई थ्रेट नहीं है. लेकिन रणवीर की ये मूवी कॉमेडी किंग कपिल को बॉक्स ऑफिस का किंग बनाने के आड़े आ सकती है.

दोनों फिल्मों का जोनर एकदम है. संभव है कुछ लोग कॉमेडी जोनर की ओर रुख करें. वहीं कपिल के फैंस भी उनकी मूवी मिस नहीं करना चाहेंगे. लेकिन धुरंधर को ये फिल्म टक्कर देती हुई नहीं दिख रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कपिल की फिल्म पहले दिन 2-3 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. धुरंधर के सामने इसकी राह मुश्किल नजर आती है. कपिल की फिल्म धुरंधर की आंधी में उड़ सकती है. बाकी 'किस किसको प्यार करूं 2' की किस्मत इसे मिलने वाले रिव्यू और वर्ड माउथ से तय होगी.

क्योंकि धुरंधर की कमाई को देखकर लगता है अभी इसपर फुलस्टॉप लगना मुश्किल है. जनता को लंबे वक्त बाद दमदार स्पाई मूवी देखने को मिली है. आने वाले वीकेंड में इसकी कमाई और बढ़ने की उम्मीद है.

