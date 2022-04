भंसाली की इस फिल्म में साथ दिखने वाले थे Alia Bhatt-Ranbir Kapoor, 18 साल पुरानी फोटो वायरल

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को देखकर लगता है कि दोनों एक दूजे के लिए ही बने हैं. अब अगर दोनों की किस्मत की बात करें तो शायद उसको भी दोनों का साथ होना ही मंजूर था. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की मुलाकात 18 साल पहले हुई थी. आलिया को शुरू से ही रणबीर पर क्रश था. लेकिन दोनों का रिश्ता शुरू होने में लंबा समय लग गया. लेकिन कहते हैं कि होता वही है जो किस्मत की मर्जी हो, तभी तो आज आलिया और रणबीर हस्बैंड-वाइफ बन चुके हैं.

हमेशा साथ रहने के लिए बने थे आलिया-रणबीर

18 साल पहले रणबीर और आलिया को संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म में काम दिया था. यह दोनों की साथ में पहली फिल्म होने वाली थी. उस समय आलिया सिर्फ 11 साल की थीं और रणबीर 20 साल के थे. दोनों को भंसाली की इस फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू करना था. फिल्म का नाम था बालिका वधु. यह फिल्म कभी पूरी बन नहीं पाई लेकिन फिर भी इससे जुड़ी एक याद आज आलिया-रणबीर के घर में रखी हैं.

18 साल पुराना फोटो वायरल

फिल्म बालिका वधु के लिए आलिया और रणबीर ने साथ में स्क्रीन टेस्ट दिया था. इसमें दोनों को साथ में बैठे देखा गया था. फोटो में आलिया ने रणबीर के कंधे पर अपना सिर रखा हुआ है. फिल्म तो नहीं लेकिन भंसाली ने इस स्क्रीन टेस्ट के फोटोज को फ्रेम करवाकर आलिया को गिफ्ट में दे दी थी. आज ये फोटो आलिया के घर में सजी हुई है.

आलिया भट्ट ने फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी के प्रमोशन से जुड़ा एक वीडियो शेयर किया था. इस वीडियो में 18 साल पुराने इस फोटो को देखा गया. आलिया ने यूट्यूब पर इस वीडियो को शेयर करके डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक उनके फैंस इसका स्क्रीनशॉट ले चुके थे. अब यही स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

