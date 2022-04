Ranbir Alia Wedding Public Reaction: आलिया के हुए रणबीर कपूर, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ 'Mr & Mrs Kapoor'

रणबीर कपूर और आल‍िया भट्ट 14 अप्रैल को बैसाखी के दिन सात जन्म के बंधन में बंध चुके हैं. दोनों अब पत‍ि-पत्नी बन चुके हैं. उनकी शादी दोनों के चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा तोहफा है. इस शादी की खबर जब से खबरों में आई है, तब से फैंस उनकी वेड‍िंग की खबरों और इससे जुड़ी फोटोज पर नजरें गड़ाए हुए हैं. अब आल‍िया और रणबीर के सात फेरे होने के बाद सोशल मीड‍िया पर बधाई संदेशों की बाढ़ सी आ गई है.

लोग रणबीर और आल‍िया को बधाई दे रहे हैं. कोई उनकी फेक फोटोशॉप्ड फोटो शेयर कर उन्हें बधाई दे रहा है तो कोई कपल के लिए दुआएं भेज रहा है. कुछ ने रोने वाली इमोजी के साथ अपनी खुशी के आंसू होने की बात कही है तो किसी ने उनके पत‍ि-पत्नी के रिश्ते के लिए बेस्ट ऑफ लक विश किया है.

OFFICIAL 🎉🎉 RANBIR KAPOOR & ALIA BHATT HAS TIED THEIR KNOT, THEY ARE NOW HUSBAND & WIFE !!! CONGRATULATIONS !!! #RANBIRALIAWEDDING #RANBIRKAPOOR #ALIABHATT pic.twitter.com/h34ZtEAjWy — Ashh-Loove ♡♡♡ (@AishRanliaLoove) April 14, 2022

THEY ARE MARRIED! CONGRATS ALOOBIR! I AM REALLY SO SO HAPPY FOR YOU TWO! YOU BOTH DESERVE ALL THE HAPPINESS! #RanbirAliaWedding #RanbirKapoor #AliaBhatt #RanbirKapoorAliaBhattWedding pic.twitter.com/sGL9xUcFnA — Pratishtha ♡ | Baraatiwale 📯 (@ranbirsfavchild) April 14, 2022

चार पंड‍ितों ने करवाई शादी

रणबीर और आल‍िया की शादी के लिए चार पंड‍ितों को बुलाया गया था. फेरे के वक्त एक तरफ गायत्री मंत्र और दूसरी तरफ नाच-गाने के साथ भांगड़े का माहौल था. उनकी शादी में कपूर और भट्ट पर‍िवार के सदस्य और करीबी दोस्त शाम‍िल हुए थे. शादी से पहले 13 अप्रैल को मेहंदी हुई थी. मेहंदी सेरेमनी से र‍िद्ध‍िमा कपूर साहनी, पूजा भट्ट के मेहंदी लगे हाथ की झलक देखने को मिल चुकी है. पर लोगों को आल‍िया की मेहंदी का इंतजार है.

करण जौहर हुए इमोशनल

रणबीर आल‍िया के लिए 14 अप्रैल का दिन उनकी जिंदगी का यादगार और सबसे खूबसूरत दिन बन चुका है. सूत्रों की मानें तो रणबीर और आल‍िया की शादी में करण जौहर ने अहम भूम‍िका निभाई है. वे मेहंदी सेरेमनी में इमोशनल हो गए थे. शादी के दिन भी उनकी भावुकता छलक पड़ी थी. उन्होंने रणबीर और आल‍िया के फेरों का एक गांठ खुद बांधा था.

शादी के बाद वेड‍िंग रिसेप्शन की चर्चा थी. कहा जा रहा था क‍ि 16 और 17 अप्रैल को कपल का वेड‍िंग र‍िसेप्शन ताज महल पैलेस होटल में होगा. लेक‍िन लेटेस्ट रिपोर्ट्स की मानें तो रणबीर और आल‍िया वेड‍िंग र‍िसेप्शन नहीं दे रहे हैं.