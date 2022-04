राम नवमी पर रिलीज हुआ Adipurush का मोशन पोस्टर, 'राम' के रोल में दिखे Prabhas

इन दिनों साउथ सुपरस्टार प्रभास (Prabhas) अपनी अपकमिंग 'आदिपुरुष' (Adipurush) को लेकर सुर्खियों में छाये हुए हैं. प्रभास एक ऐसे स्टार हैं जिनका बोलबाला सिर्फ साउथ में ही नहीं, बल्कि बॉलीवुड में भी है. प्रभास के इन्हीं सच्चे फैंस को राम नवमी (Ram Navami) के मौके पर एक छोटी सी ट्रीट मिली है. जानना नहीं चाहोगे कि ट्रीट में खास क्या है.

रिलीज हुआ आदिपुरुष का मोशन पोस्टर

बाहुबली प्रभास अपनी हर फिल्म में कुछ खास और नया करते नजर आते हैं. इसलिये फैंस को उनकी हर फिल्म का बेसब्री से इंतजार रहता है. जैसे इस वक्त लोग 'आदिपुरुष' में प्रभास की एक्टिंग देखने के लिये बेताब दिखाई दे रहे हैं. फिल्म रिलीज में अभी वक्त है, पर हां उससे पहले फैंस के लिये फिल्म का मोशन पोस्टर जरूर रिलीज किया है.

उफनता वीरता का सागर,

छलकती वात्सल्य की गागर।

जन्म हुआ प्रभु श्रीराम का,

झूमें नाचे हर जन घर नगर।।



Celebrating the victory of good over evil✨#ramnavmi #adipurush pic.twitter.com/Xbl1kOgZ7z