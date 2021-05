बेटे ऋतिक रोशन की तरह डांस में माहिर हैं राकेश रोशन, वायरल हुआ ये वीडियो

एक्टर राकेश रोशन ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं. उनका ऋतिक रोशन संग डांस करते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है. राकेश के डांस की तारीफ की जा रही है और उन्हें बेस्ट डांसर कहा जा रहा है. यूजर्स तमाम कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने ऋतिक और राकेश के डांस का वीडियो शेयर कर लिखा राकेश रोशन इंडिया के नंबर वन डांसर.

क्या है पूरा मामला?

ट्विटर यूजर के मुताबिक, तेलुगू फिल्म डिस्कशन स्पेस में एक फैन ये बोला कि राकेश रोशन चिरंजीवी से बेहतर डांसर हैं. बस फिर क्या सोशल मीडिया पर राकेश रोशन को लेकर ट्वीट्स की बाढ़ सी आ गई. राकेश के पुराने डांस वीडियोज भी फैंस लगातार शेयर कर रहे हैं. हालांकि, कुछ लोग इस बात इत्तेफाक नहीं रखते हैं.

राकेश रोशन की बात की जाए तो उन्हें दो साल पहले कैंसर डायग्नोस हुआ था. इसके बारे में बात करते हुए राकेश ने कहा था- 'जब मैं इसका टेस्ट कराने गया उससे पहले ही मुझे पता था कि मुझे कैंसर हुआ है. साल 2018 के आखिर की बात है. जब मुझे मेरी जीभ के नीचे एक फोड़े जैसा कुछ पता चला. मैंने चीजों को बहुत बहादुरी से संभाला. मैंने खुद को समझाया कि मुझे कैंसर हुआ है और मुझे स्वास्थ्य संबंधी अपनी ये दिक्कत हल करनी है.'

वर्क फ्रंट पर राकेश रोशन घर घर की कहानी, मन मंदिर, आखों आखों में, खूबसूरत, प्यारा दुश्मन, होटल, वक्त वक्त की बात, जीत हमारी, पैगाम, खून भरी मांग जैसी कई फिल्मों में एक्टिंग कर चुके हैं. इसके अलावा उन्होंने फिल्में डायरेक्ट भी की हैं.