scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग हुई बदतमीजी, भीड़ में फंसीं-हुई धक्का मुक्की, गुस्से में चिल्लाईं, Video

हैदराबाद में एक्ट्रेस निधि अग्रवाल को भारी भीड़ ने घेर लिया और धक्का मुक्की की. सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें निधि को असहज स्थिति में देखा जा सकता है. फैंस और सेलेब्स ने इस घटना की कड़ी निंदा की है और मैनेजमेंट की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं.

Advertisement
X
भीड़ में फंसीं निधि अग्रवाल, हुआ बुरा हाल (Photo: Instagram @nidhhiagerwal)
भीड़ में फंसीं निधि अग्रवाल, हुआ बुरा हाल (Photo: Instagram @nidhhiagerwal)

एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ बुधवार, 17 दिसंबर को ऐसा कुछ हुआ, जिसे वो आजीवन कभी नहीं भुला पाएंगी. एक्ट्रेस खुशी-खुशी हैदराबाद में फिल्म द राजा साब के सॉन्ग 'सहना सहना' के लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. वहां गाना रिलीज हुआ. सब सही रहा. लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म होने के बाद वो बाहर निकलीं, लोगों की भारी भीड़ ने निधि को बुरी तरह घेर लिया. 

निधि को भीड़ ने घेरा
सोशल मीडिया पर निधि संग हुई इस बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है निधि अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ रही हैं. तभी वो लोगों की भारी भीड़ में फंस जाती हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग टूट पड़ते हैं. लोग निधि को कैमरे में कैद करने के लिए धक्का-मुक्की करते दिखे. इस खींचतान ने निधि को अनकंफर्टेबल किया. वो कितनी परेशान हुईं इसका अंदाजा उनके एक्सप्रेशंस से मिलता है.

गार्ड किसी तरह भीड़ से बचाते हुए निधि को सही सलामत गाड़ी में बैठाते हैं. गाड़ी में बैठने के बाद निधि शॉक्ड दिखीं. उन्होंने सबसे पहले राहत की सांस ली, फिर वो खुद को संभालती दिखीं. वो भीड़ पर गुस्से में चिल्लाती हुई नजर आईं. वो हैरान, परेशान दिखीं.

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by mana chalanachitralu (@mana_chalanachitralu)

सम्बंधित ख़बरें

the raja saab trailer
खंडहर हवेली के खुफिया राज खोलेगी फिल्म 'द राजा साहब', देखें मूवी मसाला 
Prabhas-Sanjay Dutt starrer The Raja Saab Trailer
प्रभास की राजा साब का ट्रेलर रिलीज, डराने से ज्यादा कंफ्यूज कर रही है मूवी  
world's biggest set, 400 crore budget, big starcast... can the raja saab trailer justify it?
दुनिया का सबसे बड़ा सेट, 400 करोड़ बजट... 'द राजा साब' का ट्रेलर करेगा इम्प्रेस? 
The Raja Saab teaser
डराने और गुदगुदाने आया प्रभास की नई फिल्म का टीजर, देखें मूवी मसाला 
Prabhas the raja saab
'40 मिनट का क्लाइमेक्स-300 दिन तक चला काम', क्यों प्रभास की द राजा साब की रिलीज में हुई देरी? 

निधि की हालत देख भड़के यूजर्स
निधि संग हुई इस बदतमीजी का वीडियो देख फैंस ही नहीं सेलेब्स भी दंग हैं. उन्होंने इस घटना को भयावह बताया है. एक ने लिखा- ये देखना काफी डिस्टर्बिंग है. दूसरे ने मैनेजमेंट को कोसा. एक यूजर ने लिखा- भीड़ की गलती नहीं है. मूवी टीम की मैनेजमेंट में कमी है. क्या कोई इवेंट ऐसे प्लान करता है. घटिया मैनेजमेंट. किसी ने लिखा- शर्मनाक, फैंस को अपनी लिमिट में रहना चाहिए. एक यूजर ने कहा- ये लोग फैंस नहीं हैं. ये फैंस की आड़ में गिद्ध हैं.

इस पूरे हादसे पर अभी तक एक्ट्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. बात करें फिल्म द राजा साब की तो, इसे 9 जनवरी 2026 में रिलीज किया जाएगा. इसमें निधि संग प्रभास नजर आएंगे. संजय दत्त, मालविका मोहनन भी अहम रोल में दिखेंगे. निधि साउथ और हिंदी मूवीज में काम करती हैं. वो टाइगर श्रॉफ संग फिल्म मुन्ना माइकल में नजर आई थीं. साउथ की मूवीज ईस्मार्ट शंकर, ईश्वरन और हरि हारा वीरा मल्लु में उन्होंने काम किया है.


 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement