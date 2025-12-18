एक्ट्रेस निधि अग्रवाल संग हुई बदतमीजी, भीड़ में फंसीं-हुई धक्का मुक्की, गुस्से में चिल्लाईं, Video

एक्ट्रेस निधि अग्रवाल के साथ बुधवार, 17 दिसंबर को ऐसा कुछ हुआ, जिसे वो आजीवन कभी नहीं भुला पाएंगी. एक्ट्रेस खुशी-खुशी हैदराबाद में फिल्म द राजा साब के सॉन्ग 'सहना सहना' के लॉन्च इवेंट में पहुंची थीं. वहां गाना रिलीज हुआ. सब सही रहा. लेकिन जैसे ही इवेंट खत्म होने के बाद वो बाहर निकलीं, लोगों की भारी भीड़ ने निधि को बुरी तरह घेर लिया.

और पढ़ें

निधि को भीड़ ने घेरा

सोशल मीडिया पर निधि संग हुई इस बदतमीजी का वीडियो वायरल हो रहा है. वीडियो में देखा जा सकता है निधि अपनी गाड़ी में बैठने के लिए आगे बढ़ रही हैं. तभी वो लोगों की भारी भीड़ में फंस जाती हैं. उनकी एक झलक पाने के लिए लोग टूट पड़ते हैं. लोग निधि को कैमरे में कैद करने के लिए धक्का-मुक्की करते दिखे. इस खींचतान ने निधि को अनकंफर्टेबल किया. वो कितनी परेशान हुईं इसका अंदाजा उनके एक्सप्रेशंस से मिलता है.

गार्ड किसी तरह भीड़ से बचाते हुए निधि को सही सलामत गाड़ी में बैठाते हैं. गाड़ी में बैठने के बाद निधि शॉक्ड दिखीं. उन्होंने सबसे पहले राहत की सांस ली, फिर वो खुद को संभालती दिखीं. वो भीड़ पर गुस्से में चिल्लाती हुई नजर आईं. वो हैरान, परेशान दिखीं.

Advertisement

निधि की हालत देख भड़के यूजर्स

निधि संग हुई इस बदतमीजी का वीडियो देख फैंस ही नहीं सेलेब्स भी दंग हैं. उन्होंने इस घटना को भयावह बताया है. एक ने लिखा- ये देखना काफी डिस्टर्बिंग है. दूसरे ने मैनेजमेंट को कोसा. एक यूजर ने लिखा- भीड़ की गलती नहीं है. मूवी टीम की मैनेजमेंट में कमी है. क्या कोई इवेंट ऐसे प्लान करता है. घटिया मैनेजमेंट. किसी ने लिखा- शर्मनाक, फैंस को अपनी लिमिट में रहना चाहिए. एक यूजर ने कहा- ये लोग फैंस नहीं हैं. ये फैंस की आड़ में गिद्ध हैं.

इस पूरे हादसे पर अभी तक एक्ट्रेस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है. बात करें फिल्म द राजा साब की तो, इसे 9 जनवरी 2026 में रिलीज किया जाएगा. इसमें निधि संग प्रभास नजर आएंगे. संजय दत्त, मालविका मोहनन भी अहम रोल में दिखेंगे. निधि साउथ और हिंदी मूवीज में काम करती हैं. वो टाइगर श्रॉफ संग फिल्म मुन्ना माइकल में नजर आई थीं. साउथ की मूवीज ईस्मार्ट शंकर, ईश्वरन और हरि हारा वीरा मल्लु में उन्होंने काम किया है.





---- समाप्त ----