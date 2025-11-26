scorecardresearch
 

दूसरे धर्म में एक्ट्रेस ने रचाई थी शादी, छोड़ना पड़ा करियर, बोली- बहू होकर...

एक पॉडकास्ट पर पूजा ने अपनी जिंदगी के कई पहलुओं पर खुलकर बात की. बॉलीवुड छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वो एक बहुत रूढ़िवादी मुस्लिम परिवार में ब्याह कर आई थीं और परिवार की परंपराओं के खिलाफ चलकर खुद के और पति के लिए और मुश्किलें नहीं खड़ी करना चाहती थीं.

पूजा बेदी को झेलना पड़ा तलाक का दर्द (Photo: ITG)
एक्ट्रेस पूजा बेदी, डायरेक्टर जग मूंधड़ा की 'विशकन्या' (1991) और मंसूर खान की 'जो जीता वही सिकंदर' (1992) के साथ बॉलीवुड में आई थीं और वो रातों-रात सेंसेशन बन गई थीं. इंडियन मर्लिन मुनरो कहलाने वाली पूजा के हाथ में हर कोई था, लेकिन कुछ ही सालों बाद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. हाल ही में एक इंटरव्यू में पूजा बेदी ने उस दौर को याद करते हुए बताया कि आखिर उन्होंने एक्टिंग क्यों छोड़ी थी.

दूसरे धर्म में शादी के बाद छोड़ा करियर

उन्होंने कहा, 'मैं हर काम को सौ फीसदी देने की सोच वाली इंसान हूं. मैं शादी कर रही थी. मेरे तत्कालीन पति फरहान फर्नीचरवाला एक बहुत कंजर्वेटिव मुस्लिम परिवार से थे. उनके घर की बहू का सेक्सी एक्ट्रेस बने रहना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं था. पहले से ही दोनों परिवार हमारी शादी के खिलाफ थे, काफी बहस-मुबाहिसा हुआ. मैं नहीं चाहती थी कि मेरा नया परिवार हर वक्त झगड़े में रहे, इसलिए मैंने एक्टिंग छोड़ दी और कुछ और करने का फैसला किया.'

तलाक के साथ-साथ मां-भाई की मौत का सहा दर्द

फरहान और पूजा ने हर मुश्किल के बावजूद शादी की और दो बच्चे भी पैदा किए, लेकिन 9 साल बाद 2003 में दोनों अलग हो गए. तलाक का वक्त पूजा की जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर था. कम समय में उन्होंने कई अपने लोगों को खो दिया. उस दौर को याद करते हुए पूजा ने कहा कि एक वक्त तो उन्होंने ऊपर आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहा था- 'थोड़ा आराम से'.

एक्ट्रेस ने बताया, 'मैं 27 साल की थी जब पहला झटका लगा. कैंसर से मेरी दादी चली गईं, मेरा कुत्ता मर गया, जिस शख्स ने मुझे 6 महीने की उम्र से पाला था वो गुजर गए. मम्मी लैंडस्लाइड में चली गईं, भाई ने सुसाइड कर लिया. इसी बीच शादी टूट गई और मेरे दो छोटे-छोटे बच्चे थे. 32 साल की उम्र में तलाक हुआ, कोई एलिमनी नहीं मिली. मैं पूरी तरह डर चुकी थी.'

पूजा को नहीं मिली एलिमनी

उन्होंने आगे कहा, 'हर छह महीने में कोई न कोई ड्रामेटिक तरीके से मेरी जिंदगी और इस दुनिया से जा रहा था. मैंने ऊपर देखकर कहा, ‘प्लीज, थोड़ा आराम से.’ उसी वक्त मैंने कॉलम लिखना शुरू किया. फिर एक के बाद एक चीजें हुईं और एक साल के अंदर मैं अपने पति वाली मर्सिडीज खुद चला रही थी. हमारे बीच कोई गुस्सा या दुश्मनी नहीं थी. मैंने उनकी कंपनी को जमीन से खड़ा करने में मदद की थी, फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला. ये बात मैंने हजम कर ली. मैं लड़कर अपना हक ले सकती थी, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया. आगे बढ़ने का वक्त था और मैं आगे बढ़ गई.' अंत में पूजा ने कहा, 'किसी के साथ 12 साल खुशी से गुजारे, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी 50 साल दुख में गुजारो. छोड़ना भी जरूरी होता है.'

