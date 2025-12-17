'दर्दनाक और अमानवीय', वायरल MMS वीडियो पर इंफ्लुएंसर ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- मेरे नाम का...

भारत की सबसे फेमस गेमिंग इन्फ्लुएंसर्स में से एक हैं पायल गेमिंग सुर्खियों में हैं. हाल ही में पायल एक ऑनलाइन विवाद के चलते चर्चा में आ गईं. सोशल मीडिया पर एक एमएमएस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके साथ पायल गेमिंग का नाम गलत तरीके से जोड़ा गया. इस क्लिप में कथित तौर पर एक महिला को एक पुरुष के साथ इंटीमेट पल बिताते दिखाया गया है. ऐसे में कई यूजर्स ने बिना किसी सबूत या पुष्टि के अटकलें लगाईं कि वीडियो में दिख रही महिला पायल ही हैं.

पायल ने जारी किया बयान

इस विवाद के बीच बुधवार, 17 दिसंबर को पायल ने एक लंबा बयान जारी कर साफ किया कि वीडियो में दिख रही महिला वे नहीं हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी पहचान के दुरुपयोग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पायल ने लिखा, 'मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे इतनी प्राइवेट और दुखदायी बात पर सार्वजनिक रूप से बोलना पड़ेगा. पिछले कुछ दिनों से ऑनलाइन कुछ कंटेंट प्रसारित किया जा रहा है जो मेरे नाम और तस्वीर को गलत तरीके से उस वीडियो से जोड़ रहा है जो फिलहाल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया जा रहा है. मैं इसे साफ तौर पर और बिना किसी संदेह के कहना चाहती हूं कि उस वीडियो में दिख रही महिला मैं नहीं हूं और इसका मेरे जीवन, मेरी पसंद या मेरी पहचान से कोई संबंध नहीं है.'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं हमेशा नकारात्मकता के सामने चुप्पी साधने में विश्वास रखती हूं. लेकिन यह स्थिति स्पष्टता और आवाज की मांग करती है. न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन तमाम महिलाओं के लिए जो इसी तरह के ऑनलाइन दुर्व्यवहार और चरित्र हनन का शिकार बनती हैं. यह कोई हानिरहित कंटेंट नहीं है. यह गहरा आघात पहुंचाने वाला और अमानवीय है.'

25 साल की पायल ने मीडिया से अनुरोध किया कि वे इस सामग्री को किसी भी रूप में शेयर करने, दोहराने या उस पर अटकलें लगाने से बचें. उन्होंने कहा कि उनके नाम और समानता के दुरुपयोग को संबोधित करने और कानून के अनुसार जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं. कृतज्ञता व्यक्त करते हुए पायल ने कहा कि इस कठिन समय में जिन लोगों ने समर्थन, सहानुभूति और समझ के साथ संपर्क किया, उनके प्रति वे गहराई से आभारी हैं. उनके दयालु व्यवहार और विश्वास ने उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत के समय ताकत दी है.

