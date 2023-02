Pathaan Box Office Collection Day 9: बॉक्स ऑफिस पर गदर मचा रही शाहरुख खान की 'पठान', 9 दिन में कमाए 700 करोड़

बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान की 'पठान' का क्रेज लोगों के सिर चढ़ कर बोल रहा है. फिल्म रिलीज को 9 दिन हो चुके हैं और बॉक्स ऑफिस पर इसकी धुआंधार कमाई जारी है. फिल्म का 9वें दिन का कलेक्शन सामने आ चुका है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गुरुवार को 'पठान' ने डबल डिजिट में कमाई करके सबको सरप्राइज कर दिया है.

9वें दिन कितना रहा फिल्म का कलेक्शन?

बॉक्स ऑफिस पर 'पठान' हर दिन नया इतिहास रचती दिख रही है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, 9वें दिन 'पठान' का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन करीब 15.50 करोड़ रहा. 9 दिनों का कलेक्शन मिलाकर 'पठान' अब तक 364 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है. 'पठान' ने ओपनिंग डे पर हिंदी में 55 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं दूसरे दिन फिल्म ने 68 करोड़ और तीसरे दिन 38 करोड़ का बिजनेस किया. इसके बाद वीकेंड पर फिल्म ने 110 करोड़ रुपये की जबरदस्त कमाई की.

वहीं सोमवार को फिल्म की कमाई 25.50 करोड़ और मंगलवार को 22 करोड़ रही. हालांकि, 7वें दिन फिल्म की कमाई थोड़ी सुस्त पड़ गई थी. पर 9वें दिन फिल्म की डबल डिजिट में हुई कमाई बता रही है कि 'पठान' आने वाले दिनों में कई बड़े रिकॉर्ड तोड़ती नजर आएगी.

वर्ल्डवाइड कितनी हुई कमाई?

ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला ने 9वें दिन का वर्ल्डवाइड कलेक्शन शेयर किया है. रमेश बाला के मुताबिक, 9 दिन में पठान ने वर्ल्डवाइड 700 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली है. इस हिसाब से देखा जाए, तो शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म जल्द ही 1000 करोड़ के क्लब में शामिल होती नजर आएगी.

#Pathaan crosses ₹ 700 Crs at the WW Box office in 9 days.. 🔥