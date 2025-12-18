scorecardresearch
 
शाहरुख खान को 'घंटे का बादशाह' बोलने में हिचका एक्टर, लग रहा था डर, फिर...

आर्यन खान की वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में मनोज पाहवा ने काफी अनोखा रोल निभाया था. इसमें उन्होंने शाहरुख खान को 'घंटे का बादशाह' भी कहा. अब एक्टर ने बताया कि वो सुपरस्टार को ऐसा शब्द बोलने में हिचकिचा रहे थे.

आर्यन की सीरीज पर बोले मनोज पाहवा (Photo: Screengrab)
शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने अपने पहले प्रोजेक्ट से ही बॉलीवुड में गर्दा उड़ा दिया था. उनकी वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' हर दूसरे इंसान को पसंद आई थी. इसमें दिखाए गए किरदार भी बेहद एंटरटेनिंग थे. एक्टर मनोज पाहवा को ऑडियंस ने पहली बार एक अलग और अनोखा किरदार 'अवतार सिंह' प्ले करते देखा, जिसमें सभी को बहुत मजा आया. लेकिन इस किरदार में एक्टर ने कई सारी गालियां भी दी थीं.

'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में काम करने पर बोले मनोज पाहवा

मनोज पाहवा ने 'अवतार सिंह' के किरदार को सीरीज में सबसे हटके उसके अंदाज से बनाया. उन्होंने दिखाया कि अवतार सिंह किसी से भी सही ढंग से नहीं बोल सकता. वो आम आदमी से लेकर सुपरस्टार को भी बेधड़क गाली दे सकता है. सीरीज में एक सीन भी है जिसमें मनोज पाहवा का किरदार शाहरुख खान को 'घंटे का बादशाह' बुलाता है. ये सीन कई लोगों का फेवरेट था. 

अब 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' में अवतार सिंह बनने पर मनोज पाहवा ने पहली बार बात की. उन्होंने बताया कि कैसे वो इस किरदार के लिए माने और शाहरुख के बेटे ने उन्हें क्या कहकर तैयार किया. यूट्यूब चैनल 'खाने में क्या है' संग बातचीत में एक्टर ने अपने काम की तारीफ मिलने पर कहा, 'मैं इसका पूरा क्रेडिट आर्यन को देना चाहूंगा. उस किरदार के लिए कई लोगों ने ऑडिशन दिए. लेकिन आर्यन मुझे कास्ट करना चाहता था.'

'एक-दो जगहों पर मेरा उसके साथ मतभेद भी हुआ. मैंने उसे कहा कि यार इतनी गाली, मुझे थोड़ी सी...इतना बदतमीज आदमी. वो एक बूढ़ी औरत से गलत तरीके से बोल रहा है. मतलब बहुत बदतमीजी से पेश आ रहा है. मगर आर्यन ने मुझसे कहा कि सर, मेरी बात पर विश्वास कीजिए. अच्छा लगेगा, मुझपर भरोसा रखिए.' 

शाहरुख खान को दी गाली, हिचके थे मनोज पाहवा

मनोज पाहवा ने आगे अपने वायरल घंटे का बादशाह डायलॉग पर भी बात की. उन्होंने कहा, 'शाहरुख सर को मैंने घंटे का बादशाह कहा. मैंने आर्यन से कहा ऐसा थोड़ी यार...लेकिन उसने कहा कि डैड ने स्क्रिप्ट पढ़ी हुई है. आपके मुंह से गाली भी अच्छी लगती है. डैड ने बोला है कि ये (सीन) जरूर रखना.'

बता दें कि मनोज पाहवा ने शाहरुख संग सिर्फ एक फिल्म 'जोश' में काम किया है, जो साल 2000 में आई थी. इसमें एक्टर का रोल छोटा था. लेकिन अब मनोज पाहवा बॉलीवुड के जाने-माने कलाकार बन गए हैं. हाल ही में उनकी दो वेब सीरीज 'सिंगल पापा' और 'परफेक्ट फैमिली' आई हैं जिसके लिए उनकी जमकर तारीफ हो रही है.

