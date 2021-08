सलमान के बाद मनोज बाजपेयी ने KRK के खिलाफ मानहानि की दर्ज कराई शिकायत

एक्टर मनोज बाजपेयी ने कमाल राश‍िद खान (KRK) के ख‍िलाफ मानहान‍ि का केस किया है. PTI की रिपोर्ट के मुताबिक यह श‍िकायत मनोज ने केआरके द्वारा किए गए अपमानजनक ट्वीट के कारण इंदौर कोर्ट में दायर किया है. मनोज बाजपेयी के वकील परेश एस जोशी ने बताया कि एक्टर अपना बयान देने खुद ही कोर्ट में पेश हुए थे.

वकील ने बताया कि एक्टर ने केआरके के ख‍िलाफ आईपीसी धारा 500 (मानहान‍ि की सजा के लिए) के तहत प्रथम श्रेणी न्याय‍िक मजिस्ट्रेट की अदालत में आपराध‍िक श‍िकायत दर्ज की है. मनोज ने कोर्ट में केआरके के ख‍िलाफ आपराध‍िक मानहान‍ि का केस दर्ज करने का भी अनुरोध किया है.

केआरके ने ट्वीट में लिखा ये

जिस ट्वीट के कारण मनोज बाजपेयी ने इतना बड़ा कदम उठाया उसमें केआरके ने एक्टर को चरसी, गंजेड़ी कहा था. उन्होंने ट्वीट में लिखा 'मैं लुक्खा या फालतू नहीं हूं, इसल‍िए मैं वेब सीरीज नहीं देखता. बेहतर होगा आप सुनील पाल से पूछें. पर आप एक चरसी, गंजेड़ी मनोज को क्यों देखते हैं. आप सिलेक्ट‍िव नहीं हो सकते. अगर आपको बॉलीवुड में चरसी, गंजेड़ी नहीं पसंद तब आपको सभी से नफरत करनी चाह‍िए.'

I am not a Lukkha and Faaltu in life, So I don’t watch web series. Better you ask Sunil Pal. But why do you like to watch a Charsi, Ganjedi Manoj? You can’t be selective. If you hate Charsi Ganjedi in Bollywood, So you should hate everyone. https://t.co/MBQTyevI0L