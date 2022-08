Liger Box Office Collection Day 1: पहले दिन लाइगर की धीमी शुरुआत, निगेटिव रिव्यू से हो रहा नुकसान?

विजय देवरकोंडा की फिल्म 'लाइगर' सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. ये एक पैन इंडिया फिल्म है, जिसे हिंदी के साथ-साथ तमिल, तेलुगू, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया गया है. अब इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी सामने आ गए हैं.

डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ की 'लाइगर' एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म है. इसमें विजय देवरकोंडा ने एक बॉक्सर की भूमिका निभाई है. विजय का किरदार लाइगर बॉक्सिंग में भले ही चैंपियन है, लेकिन जुबान से लड़खड़ाता है. उसे हकलाने की दिक्कत है. फिल्म में अनन्या पांडे, लाइगर की प्रेमिका तान्या के रोल में हैं. इस फिल्म के साथ विजय देवरकोंडा ने अपना बॉलीवुड डेब्यू किया है.

कैसी रही लाइगर की कमाई?

फिल्म 'लाइगर' से उम्मीद की जा रही थी कि ये फिल्म बॉलीवुड की तरफ से बॉक्स ऑफिस पर पड़े सूखे को दूर करेगी. विजय देवरकोंडा की पॉपुलैरिटी को देखते हुए माना जा रहा था कि पूरे भारत में यह फिल्म छा जाने वाली है. इसे 2500 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. उम्मीद थी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस के कई पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ेगी और नए बनाएगी. लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया है.

इस फिल्म को क्रिटिक्स से मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं. तो वहीं दर्शकों ने इसे काफी निगेटिव रिएक्शन दिया है. इस मिक्स्ड रिएक्शन के चलते फिल्म के बॉक्स ऑफिस नंबर्स पर असर पड़ना लाजमी है. रिपोर्ट्स की मानें तो सभी भाषाओं में इस फिल्म ने 21 से 23 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. पहले 27-29 करोड़ रुपये की उम्मीद की जा रही थी. बताया जा रहा है कि फिल्म के तेलुगू वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की है.

Great Morning but a barrage of targeted negativity surrounding it has impacted numbers from afternoon. What looked like a Very Good opening day in the morning turned out to be just Ordinary compared to high costs. Early morning verdicts from USA are damaging Industry. pic.twitter.com/bdPPKt9uUc