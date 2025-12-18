scorecardresearch
 
कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर किया मानहानि का मुकदमा, हर्जाने में मांगे 50 करोड़

कुमार सानू ने ये कदम एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य के सितंबर 2025 में दिए इंटरव्यू के बाद उठाया है. सिंगर ने अपनी याचिका में कहा है कि तलाक के दौरान दर्ज किए कंसेंट टर्म्स की रीता का इंटरव्यू अवहेलना करता है. 9 फरवरी 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में सानू और रीता का तलाक फाइनल हुआ था.

कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर ठोका मुकदमा (Photo: Screengrab)

बॉलीवुड के जाने माने सिंगर सानू भट्टाचार्य कुमार उर्फ कुमार सानू ने अपनी एक्स वाइफ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है. सिंगर ने एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य से उनकी मानहानि के लिए माफी और 50 करोड़ रुपये या जो रकम कोर्ट निर्धारित करे, उसकी मांग की है.

कुमार सानू ने एक्स वाइफ पर मुकदमा

ये मामला कुमार सानू ने वकील सना रईस खान के जरिए मुंबई हाई कोर्ट में डाला है. इसमें सिंगर की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य को सानू और उनके परिवार के खिलाफ कुछ भी पोस्ट करने या बोलने से रोकने की मांग की गई है. साथ ही उन्होंने ये भी मांग की है कि पहले से ही मेटा और सोशल मीडिया साइट्स पर पहले से मानहानि करने वाली पोस्ट और इंटरव्यू को डिलीट कर दिया जाए.

सिंगर ने ये कदम रीता के सितंबर 2025 में दिए इंटरव्यू के बाद उठाया है. कुमार सानू ने अपनी याचिका ने कहा है कि तलाक के दौरान दर्ज किए कंसेंट टर्म्स की रीता का इंटरव्यू अवहेलना करता है. 9 फरवरी 2001 को बांद्रा फैमिली कोर्ट में सानू और रीता का तलाक फाइनल हुआ था. वकील के मुताबिक, कोर्ट के दरस्तावेज में कहा गया था कि दोनों में से कोई भी दूसरे पर भविष्य में आरोप नहीं लगाएगा. याचिका के मुताबिक, रीता ने इस टर्म को तोड़ते हुए कुमार सानू की मानहानि की है और उन्हें मेंटल स्ट्रेस दिया है. 

एक्स वाइफ के कुमार सानू पर आरोप

कुमार सानू की एक्स वाइफ रीता भट्टाचार्य ने उनपर ढेरों आरोप लगाए थे. सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में रीता ने उस समय को याद किया था जब वो अपने तीसरे बेटे के साथ प्रेग्नेंट थीं. रीता भट्टाचार्य ने कहा था कि तलाक ने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया था. उन्होंने आरोप लगाया था कि सानू ने उस समय उन्हें 'प्रताड़ित' किया, खाना और दवाइयां देने से इनकार किया, और गर्भावस्था के दौरान उन्हें अदालत की तारीखों में शामिल होने के लिए मजबूर किया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सानू ने अपने बेटों को छोड़ दिया था.

रीता भट्टाचार्य ने बताया था कि कुमार सानू घर से निकलने के बाद उन्हें रोज 100 रुपये भेजते थे. उन्होंने कहा, 'वह भाग गया. माइक्रोवेव और पंखे भी अपने साथ ले गया था. इसके बाद उसने घर में दूध और दवाइयों की डिलीवरी बंद कर दी, लेकिन सौभाग्य से, दूधवाला और डॉक्टर आते रहे. आप नहीं जानते कि इस आदमी ने मुझे और मेरे तीन बच्चों को कितना प्रताड़ित किया.'

रीता ने ये भी कहा था कि अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान, उन्हें खाना भी नहीं दिया गया था. वह बीमार होने के कारण ज्यादा हिल-डुल नहीं सकती थीं, इसलिए उन्हें अपने ही घर में खाना चुराना पड़ता था. वो एक फैमिली फ्रेंड की मदद पर निर्भर थीं.

