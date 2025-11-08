scorecardresearch
 

बेटे की मां बनीं कटरीना कैफ, करण जौहर ने दी बधाई, किया पेरेंटिंग की दुनिया में स्वागत

बॉलीवुड के मशहूर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर 2025 को अपने पहले बच्चे का स्वागत किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर बेटे के जन्म की खुशी शेयर की, जिसके बाद करण जौहर ने उन्हें बधाई दी है. विक्की के पिता ने भी नवजात को भगवान की दया बताया और परिवार की खुशी जाहिर की.

कटरीना-विक्की को करण ने दी बधाई (Photo: Instagram @vickykaushal09)
बॉलीवुड के पावर कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 7 नवंबर को अपने पहले बच्चे का दुनिया में स्वागत किया. कपल के घर बेटे का जन्म हुआ है. इसी के साथ उन्होंने जीवन का एक खूबसूरत नया अध्याय शुरू किया है. उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर अपने बेटे के आगमन का ऐलान किया था. इसके तुरंत बाद पोस्ट के कमेंट सेक्शन में बधाइयों की बाढ़-सी आ गई. अब फिल्ममेकर करण जौहर ने नए माता-पिता को बधाई दी है. साथ ही इसे 'सबसे अच्छी खबर' बताया और उनका पेरेंटिंग की दुनिया में स्वागत किया.

करण ने दी कटरीना को बधाई

शनिवार, 8 नवंबर को करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर विक्की कौशल और कटरीना कैफ की तस्वीर शेयर की. बेटे के जन्म पर बधाई देते हुए करण ने लिखा, 'इस बेहद प्यारे और गर्मजोशी भरे जोड़े को बहुत-बहुत बधाई और ये सबसे अच्छी खबर है. आशीर्वाद उस ब्लेस्ड बेटे को… पेरेंटिंग की जादुई दुनिया में स्वागत है.'

करण जौहर की इंस्टा स्टोरी (Photo: Instagram/Screengrab)

7 नवंबर को विक्की और कटरीना के बेटे के आने की खुशखबरी शेयर करने के बाद कियारा आडवाणी, सिद्धार्थ मल्होत्रा, करीना कपूर खान, परिणीति चोपड़ा संग कई अन्य सेलेब्रिटीज ने उन्हें बधाई दी थी. परिणीति ने लिखा, 'प्ले डेट्स को अपना नया मेंबर मिल गया. बधाइयां मम्मा और पापा.' जबकि कियारा ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर लिखा, 'मम्मा और पापा को हार्दिक बधाई. क्लास ऑफ 2025.'

विक्की के पिता ने भी जताई खुशी

कटरीना ने विक्की कौशल से 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में सिक्स सेंसेज रिजॉर्ट फोर्ट बरवाड़ा में पारंपरिक हिंदू रीति रिवाज से शादी की थी. सितंबर 2025 में उन्होंने ऐलान किया था कि वे अपने पहले बच्चे को जल्द जन्म देने वाली हैं. विक्की कौशल के पिता शाम कौशल ने भी सोशल मीडिया पर अपनी कृतज्ञता व्यक्त की. उन्होंने नन्हे पोते को 'भगवान की दया' बताया.

शाम कौशल ने लिखा, 'शुक्रिया रब दा… कल से भगवान का मेरे परिवार पर इतना मेहरबान रहने के लिए जितना भी शुक्र कर रहा हूं, उनकी ब्लेसिंग्स के सामने कम पड़ रहा है. भगवान बहुत दयालु हैं और रहे हैं. भगवान की मेहरबानी मेरे बच्चों पर और सबसे जूनियर कौशल पर ऐसी ही बनी रहे. हम सब बहुत खुश हैं और बहुत आशीर्वादित हैं. दादा बनने पर बहुत-बहुत खुश. भगवान सबको आशीर्वाद दें. रब राखा.'

