Did You Know: 'कपिल शर्मा शो' में गुदगुदाने वाली ये कॉमेडियन 10 साल की उम्र में आमिर खान की 'मन' से कर चुकीं डेब्यू

'मन' में अपनी हाजिरी को कन्फर्म करते हुए सुमोना चक्रवर्ती ने एक पोस्ट में लिखा था, "जैसे की सभी लोग पूछ रहे हैं कि क्या यह मैं हूं या नहीं, तो मैं बता दूं कि यह मैं ही हूं. मैं बहुत छोटी बच्ची थी यार उस समय."

X

सुमोना चक्रवर्ती