'कंताराः चैप्टर 1' के ट्रेलर के लिए खास तैयारी, हर इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स करेंगे रिलीज

डायरेक्टर-एक्टर ऋषभ शेट्टी अब जल्द ही 'कांतारा चैप्टर 1' लेकर आ रहे हैं. इसे लेकर जबरदस्त एक्साइटमेंट बना हुआ है. इसी के साथ ये फिल्म इस साल की सबसे मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक बन गई है. अब सभी को फिल्म के ट्रेलर का इंतजार है. मेकर्स इसे 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 बजे रिलीज करने का प्लान बनाया है. इसमें सबसे खास बात ये है कि इस ट्रेलर को देश के सबसे बड़े सुपरस्टार्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा.

सुपरस्टार्स करेंगे ट्रेलर रिलीज

बता दें कि 'कांतारा चैप्टर 1' का ट्रेलर 22 सितंबर 2025 को दोपहर 12:45 बजे भव्य तरीके से रिलीज होने के लिए तैयार है. जिसे देश के सबसे बड़े सुपरस्टार द्वारा लॉन्च किया जाएगा.जिसमें ऋतिक रोशन, प्रभास, पृथ्वीराज सुकुमारन और सिवकार्तिकेयन का नाम शामिल हैं. यानी हिंदी में ऋतिक रोशन, तेलुगु में प्रभास, मलयालम में पृथ्वीराज सुकुमारन, और तमिल में सिवकार्तिकेयन ट्रेलर लॉन्च करेंगे.

होम्बले फिल्म प्रोडक्शन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर कर लिखा, 'जब एक प्रकृति की शक्ति सुपरस्टार की आग से मिलती है. कांतारा का हिंदी ट्रेलर शानदार अभिनेता ऋतिक रोशन लॉन्च करेंगे. वहीं इस बात का रुमर्स भी है कि आने वाले टाइम में होम्बले फिल्म्स के साथ ऋतिक रोशन मूवी करने वाले है.

कितने देशों में रिलीज होगी फिल्म?

बॉलीवुड हंगामा में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, होम्बाले फिल्म्स कांतारा: चैप्टर 1' को एक साथ 30 देशों में रिलीज करने की प्लानिंग बना चुका है. यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया-न्यूजीलैंड के साथ-साथ इसे जापान, जर्मनी, जैसे देशों में रिलीज किया जाएगा. अगर ऐसा हो जाता है तो फिर होम्बाले फिल्म के लिए बड़ी बात होगी. ये फिल्म 2 अक्टूबर 2025 में रिलीज होगी.

