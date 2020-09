कंगना रनौत ने सुजैन खान की बहन फराह को किया ब्लॉक, क्या मुंबई पुलिस बनी वजह?

एक्ट्रेस कंगना रनौत बीते कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो गई हैं. जब से एक्ट्रेस ने अपना ट्विटर हैंडल खुद संभाला है, उनके बयान ज्यादा तल्ख और कड़े हो गए हैं. एक्ट्रेस किसी भी शख्स पर निशाना साधने से गुरेज नहीं करती हैं. उन्होंने हाल ही में मुंबई पुलिस तक को घेर लिया था. इस बीच जब ज्वेलरी डिजाइनर फराह खान अली ने उन्हें कुछ सुझाव देने की कोशिश की, तो मालूम चला कि कंगना ने उन्हें ब्लॉक कर दिया है.

कंगना ने किया फराह को ब्लॉक

फराह ने सोशल मीडिया पर बताया है कि कंगना ने उन्हें ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है. उन्होंने कंगना पर तंज कसते हुए लिखा है- खुद को बॉलीवुड की क्वीन बताने वाली ने मुझे अभी-अभी ब्लॉक कर दिया है. मैंने कुछ तो जरूर ऐसा बोला होगा कि कंगना बुरा मान गईं. फराह ने हंसने वाले इमोजी का भी इस्तेमाल किया है जो दिखाता है कि उन्हें कंगना के इस एक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है.

The self proclaimed Queen of Bollywood just blocked me !!!😜😝🤪😄🙌🙌🙌 I must have said something to piss her off. 😉. pic.twitter.com/4dX3HEsQ9c — Farah Khan (@FarahKhanAli) September 2, 2020

मुंबई पुलिस पर कंगना का तंज

अब मालूम हो कि हाल ही में कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक स्क्रीनशॉर्ट शेयर कर बताया था कि उनके बारे में आपत्तिजनक बाते कही जा रही हैं. उन्होंने दावा किया था कि मुंबई पुलिस की तरफ से उन पोस्ट को लाइक किया गया है. कंगना ने लिखा था- मुंबई पुलिस के नाम पर आप धब्बा हैं. सिर्फ मुझे नहीं कई लोगों को उस ट्वीट का नोटिफिकेशन मिला है जिसे आपने लाइक किया था. एक पीड़ित को हमेशा दोषी दिखाना तो आपका धंधा बन गया है. झूठ बोलने की कोशिश मत कीजिए.

You are a big sham in the name of police force, don’t you forget not just me all the people tagged got notifications of @CPMumbaiPolice liking the derogatory tweet, trying to prove victim a criminal seems your old dhandha, don’t you dare to lie @MumbaiPolice, don’t you dare .. https://t.co/6v5bwEE7An — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 2, 2020

कंगना के इसी ट्वीट पर फराह ने आपत्ति दर्ज करवाई थी. उन्होंने मुंबई पुलिस की तारीफ करते हुए लिखा था- हो सकता है कि आप एक बड़ी स्टार हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मुंबई पुलिस के बारे में ऐसे बोलें. वो सभी सरकारी अधिकारी हैं और करोड़ों लोगों की जिंदगी उन पर निर्भर करती है. फराह ने एक और ट्वीट कर यहां तक कहा था कि कंगना को सिर्फ जरूरी मुद्दे उठाने चाहिए. उन्हें कोरोना और बेरोजगारी पर ट्वीट करना चाहिए.

Dear Kangana, you May be a very big star with a huge following but that doesn’t give you the right to talk badly to the @CPMumbaiPolice @MumbaiPolice who are Govt officials of the state of Maharashtra and responsible for the lives of millions of people. https://t.co/kwM6R6zOL6 — Farah Khan (@FarahKhanAli) September 2, 2020

लगता है कि कंगना रनौत को फराह का ये अंदाज पसंद नहीं आया. उन्होंने फराह के सवालों का जवाब तो नहीं दिया लेकिन उन्हें सीधे ब्लॉक करना ठीक समझा. मालूम हो कि इससे पहले भी फराह की कंगना संग तू-तू मैं-मैं हो चुकी है. कंगना की बहन रंगोली संग भी उनका ट्विटर वॉर देखने को मिला था.