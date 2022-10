Ind vs Pak: कार्तिक-वरुण ने किया डांस, सुष्मिता ने विराट को किया चीयर, टीम इंडिया की जीत से गदगद हुए बॉलीवुड सेलेब्स

दिवाली के मौके पर भारतीय टीम ने देशवासियों को बड़ा तोहफा दिया है. टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है. मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर भारतीय खिलाड़ियों ने जो कारनामा किया, उससे हर हिंदुस्तानी का दिल खुशी से गदगद हो गया है. आम जनता हो या सेलेब्स, सभी भारतीय खिलाड़ियों को सलाम कर रहे हैं. आइये देखते हैं कि बॉलीवुड सेलेब्स ने किस अंदाज में अपनी खुशी बयां की है.

वरुण धवन ने किया डांस

एक तरफ भारतीय खिलाड़ी क्रिकेट ग्राउंड पर चौके-छक्कों की बरसात कर रहे थे. वहीं दूसरी हर किसी का दिल जीत की प्रार्थना कर रहा था. वरुण भी इंडिया-पाकिस्तान के मैच दिन अपना दिल थाम कर बैठे थे. जैसे ही आखिर बॉल पर अश्विन ने चौका मारा वरुण धवन खुशी से सोफे पर उछल पड़े. वरुण धवन का ये वीडियो बता रहा है कि वो क्रिकेट को कितनी शिद्दत से फॉलो करते हैं.

वरुण धवन के बाद कार्तिक आर्यन ने भी ट्वीट करके जीत की खुशी जताई है. टीम इंडिया की जीत पर अभिषेक बच्चन ने अपनी फिल्म के एक सीन का वीडियो पोस्ट करके सभी का हौसला बढ़ाया. वहीं रितेश देशमुख लिखते हैं कि आज तो हम वर्ल्ड कप जीत ही गये. सुष्मिता लिखती हैं, क्या शानदार गेम था. विराट कोहली चिल्लाते-चिल्लाते मेरी आवाज चली गई. इसके अलावा जावेद अख्तर ने भी विराट कोहली के लिये मजेदार मैसेज शेयर करते हुए लिखा, तुमको सात खून माफ. जीते रहो. फरहान अख्तर ने भी विराट कोहली की तस्वीर शेयर करके जीत का जश्न मनाया है.

ये पढ़ें ट्वीट्स-

WHAT A GAME!!!!👊👏👏😀❤️ #Victory #INDIA #T20WorldCup2022 #INDvsPAK2022 Salute @imVkohli 👏🇮🇳 Have lost my voice screaming!!!😄❤️🇮🇳

Virat tum ko saat khoon maaf , thank you so much . Jeetay raho .