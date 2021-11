Katrina Kaif का Mohammad Kaif से क्या है कनेक्शन? Ex क्रिकेटर ने बताया था सरनेम का सीक्रेट

कटरीना कैफ आखिर एक्स इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद कैफ से किस तरह कनेक्टेड हैं? ये सवाल कई बार कई लोगों के मन में आता है. सोशल मीडिया पर भी कटरीना कैफ और एक्स क्रिकेटर मोहम्मद कैफ के एक दूसरे से कनेक्टेड होने के लेकर कई मीम्स शेयर हो चुके हैं. मोहम्मद कैफ से भी कटरीना संग उनके कनेक्शन के बारे में कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं. आइए जानते हैं यूजर के इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया.

जब मोहम्मद कैफ ने कटरीना संग अपने कनेक्शन पर तोड़ी थी चुप्पी

मोहम्मद कैफ ने एक बार ट्विटर पर #AskKaif सेशन किया था, जिसके जरिए उन्होंने कई सोशल मीडिया यूजर्स के सवालों के जवाब दिए थे. इस सेशन के दौरान एक यूजर ने उनसे सवाल किया था कि क्या वो बॉलीवुड एक्ट्रेस कटरीना कैफ से रिलेटेड हैं? मोहम्मद कैफ ने यूजर के इस सवाल का एपिक जवाब दिया था, जिसे जानकर आपको भी मजा आ जाएगा.

यूजर ने सवाल किया था- सर क्या आप कटरीना कैफ से रिलेटेड हैं? अगर नहीं तो आपको लगता है कि क्या फ्यूचर में कोई चांस है?

Sir are you related to Katrina Kaif ? If not, then do you think there’s a chance in the future ? ;) #AskKaif

मोहम्मद कैफ ने इसका जवाब दिया था- अभी तक रिलेटेड नहीं हूं. बाकी पहले से ही हैप्पिली मैरिड हूं. लेकिन एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनी है कि कटरीना को कैफ सरनेम कैसे मिला. उस स्टोरी के अनुसार, उनका मेरे साथ कनेक्शन है.

Not related yet :) Baaki, already happily married . But heard an interesting story of how Katrina got her surname Kaif, according to that story it has a connection with my name https://t.co/WdmVwaqsIL