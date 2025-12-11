scorecardresearch
 
'गोलमाल 5' की तैयारी कर रहे रोहित शेट्टी, पहली बार करीना संग सारा की बनेगी जोड़ी?

बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर रोहित शेट्टा अपनी सफल फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' पर काम शुरू कर दिया है. लेटेस्ट रिपोर्ट ये है कि इस मूवी में मेकर्स ने करीना कपूर खान और सारा अली खान को लेने पर विचार किया जा रहा है.

फिल्म गोलमाल 5 की तैयारी शुरू (Photo: Instagram/@itsrohitshetty)
बॉलीवुड के फेमस फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी अपनी अपकमिंग फिल्म गोलमाल 5 की तैयारियों में जुटे हुए हैं. ऑडियंस काफी लंबे समय से इस कॉमेडी फ्रेंचाइजी का इंतजार कर रही है. अब फैंस के लिए खुशखबरी ये है कि रोहित शेट्टी फिल्म की स्टारकास्ट के काम में जुट गए हैं.

दरअसल हाल ही में डायरेक्टर रोहित शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट को 'लाइक' किया था. जिसमें लिखा था, 'डायरेक्टर रोहित शेट्टी कथित तौर पर अपनी ब्लॉकबस्टर कॉमेडी फ्रेंचाइजी 'गोलमाल 5' के लिए तैयारी कर रहे हैं. 

रोहित शेट्टी ने इस पोस्ट को किया था लाइक 
इस पोस्ट में ये भी लिखा था कि  इंडस्ट्री के अंदरूनी सूत्रों ने बताया है कि रोहित ने करीना कपूर खान और सारा अली खान से इस टीम में शामिल होने के लिए कॉन्टेक्ट किया है, और कहा जा रहा है कि दोनों एक्ट्रेस शुरुआती बातचीत कर रही हैं.'

पोस्ट में यह भी बताया गया, 'डेवलपमेंट से जुड़े सूत्रों का कहना है कि रोहित को सारा के साथ काम करना सच में पसंद है और वह करीना के साथ उन्हें भी फ्रेंचाइजी में वापस लाना चाहते हैं. दिलचस्प बात यह है कि गोलमाल 5 अपने पिछले पार्ट्स की तुलना में ज्यादा रियलिस्टिक अप्रोच अपनाएगी, जो दर्शकों के फीडबैक के साथ फिल्ममेकर के बदलाव के इरादे को दिखाता है.'

कुणाल खेमू भी गोलमाल 5 से जुड़े!
रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्टर कुणाल खेमू भी गोलमाल 5 में क्रिएटिव एडवाइजर के तौर पर सपोर्ट कर रहे हैं.  गोलमाल 5 रोहित शेट्टी की सबसे मचअवेटेड प्रोजेक्ट में से एक है. अब इस मूवी में करीना कपूर को मेकर्स अजय देवगन के अपोजिट कास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि रोहित शेट्टी ने कास्टिंग से जुड़ी पोस्ट को बस लाइक किया है, अभी उनका आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. इस मूवी की शूटिंग अगले साल शुरू की जा सकती है.

बता दें कि गोलमाल सीरीज में अजय देवगन और करीना की केमिस्ट्री को काफी पसंद किया है. गोलमाल रिटर्न्स (2008) और गोलमाल 3 (2010) में उन्होंने लीड रोल किया था. वहीं सारा अली खान पहले रोहित शेट्टी के साथ सिंबा में काम कर चुकी हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या करीना और सारा एक ही फिल्म में स्क्रीन शेयर करती हैं या नहीं. इसके  साथ ही कुणाल खेमू को भी इसमें शामिल करने से खान परिवार का ऑन-स्क्रीन कोलैबोरेशन देखने को मिल सकता है. 

