scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

धमाका करने को तैयार 'धुरंधर', रणवीर सिंह को मिलेगी करियर की टॉप ओपनिंग!

'धुरंधर' को लेकर जनता में तभी से एक्साइटमेंट थी जबसे ये अनाउंस हुई थी. फाइनली फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो रही है. शुक्रवार के लिए फिल्म की एडवांस बुकिंग दमदार है और तगड़ी ओपनिंग के चांस हैं. चांस इस बात का भी है कि 'धुरंधर' रणवीर सिंह के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग ला सकती है.

Advertisement
X
धमाकेदार ओपनिंग के लिए तैयार 'धुरंधर' (Photo: Youtube/Screengrab)
धमाकेदार ओपनिंग के लिए तैयार 'धुरंधर' (Photo: Youtube/Screengrab)

साल के सबसे बेहतरीन ट्रेलर्स में से एक लेकर आई 'धुरंधर' के लिए शुरू से ही माहौल बना हुआ था. रिलीज पास आते-आते फिल्म के लिए लोगों की एक्साइटमेंट बढ़ी, तो दूसरी तरफ प्रमोशन की कमी की वजह से चिंता भी नजर आई. 'धुरंधर' के हीरो रणवीर सिंह एक विवाद में भी पड़े. मगर कहते हैं ना... अंत भला तो सब भला!

'धुरंधर' के मेकर्स के लिए फिल्म के बारे में ओवरथिंकिंग करने का वक्त अब जा चुका है. शुक्रवार आ गया है और फिल्म अब दर्शकों के सामने है. फिल्म बड़ी है इसलिए ट्रेड को इससे उम्मीदें हैं कि ये थिएटर्स में जमकर भीड़ जुटाए और धमाका कर दे . 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग बता रही है कि धमाका तो होने वाला है. 

'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग 
रणवीर सिंह की इस फिल्म के लिए ट्रेलर आने के बाद से ही तगड़ा माहौल बन गया था. गाने आने के बाद फिल्म के लिए जनता की एक्साइटमेंट और बढ़ती नजर आई. लेकिन प्रमोशन की कमी और कई छोटे-मोटे कारणों की वजह से ग्राउंड पर लोगों में फिल्म को लेकर अवेयरनेस की थोड़ी कमी दिखी. 'धुरंधर' से उम्मीद की जा रही थी कि इसकी ओपनिंग, साल की टॉप 3 बेस्ट ओपनिंग में से एक होगी. फिलहाल तो फिल्म की एडवांस बुकिंग के आंकड़े देखकर ऐसा नहीं लग रहा. मगर अपनी जगह 'धुरंधर' को सॉलिड एडवांस बुकिंग मिल गई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Dhurandhar
Dhurandhar: ट्रेलर-गानों से बना भौकाल पर ये बातें बनीं स्पीड-ब्रेकर! 
Ranveer Singh costar speaks on deepika padukone 8 hour shift debate
'क्रिएटिव फील्ड में मुमकिन नहीं...' दीपिका की 8 घंटे शिफ्ट पर बोला 'धुरंधर' एक्टर 
dhurandhar not just another India-pakistan conflict film, here's what makes it different
इंडिया-पाकिस्तान करने वाली रेगुलर फिल्म नहीं 'धुरंधर', खास हैं ये बातें  
dhurandhar advance bookings slower than expected, here's the reason
उम्मीद से स्लो 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग! ये बातें बनीं स्पीड-ब्रेकर... 
Yami Gautam on paid hype trend
पैसे देकर फिल्म मार्केटिंग कराने के विरोध में यामी गौतम, धुरंधर की रिलीज से पहले कहा ये  
Advertisement

ट्रेड रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुरुवार खत्म होने तक 'धुरंधर' के लिए नेशनल चेन्स में करीब 1 लाख 20 हजार टिकट बुक हुए हैं. साल की बाकी फिल्मों के साथ नापा जाए तो सलमान खान की 'सिकंदर' और ऋतिक की 'वॉर 2' के लिए नेशनल चेन्स में लगभग डेढ़ लाख टिकट एडवांस में बुक हुए थे. 

'वॉर 2' को 29 करोड़ रुपये और 'सिकंदर' को 27.50 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. साल की सबसे बड़ी ओपनर, पहले दिन 33 करोड़ कमाने वाली 'छावा' है. इसके लिए नेशनल चेन्स में बुकिंग का आंकड़ा 2 लाख 20 हजार से ज्यादा था. इस तुलना से अनुमान लगाया जा सकता है कि 'धुरंधर' को 22-24 करोड़ की रेंज में ओपनिंग मिल सकती है. 

ओवरऑल बुकिंग की बात करें तो सैकनिल्क कहता है कि शुक्रवार के लिए 'धुरंधर' के लिए ढाई लाख से ज्यादा टिकट एडवांस में बुक हुए हैं. इस बुकिंग से फिल्म ने 9 करोड़ से ज्यादा एडवांस ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है. ये आंकड़ा भी यही कहता है कि फिल्म की ओपनिंग 22-24 करोड़ के आसपास हो सकती है. इससे आगे का खेल फिल्म के रिव्यूज और जनता के वर्ड ऑफ माउथ से तय होगा. अगर सुबह के शोज में फिल्म को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला, तो 'धुरंधर' का ओपनिंग कलेक्शन और भी ज्यादा हो सकता है.

Advertisement

रणवीर के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग 
'धुरंधर' के लीड हीरो रणवीर के करियर में सबसे बड़ी ओपनिंग 'पद्मावत' से आई है. 2018 में आई इस फिल्म को 24 करोड़ की ओपनिंग मिली थी. उसी साल आई 'सिम्बा' को 20 करोड़ रुपये की ओपनिंग मिली थी. जबकि 'गली बॉय' ने 19 करोड़ की रेंज में ओपनिंग की थी. 'धुरंधर' से उम्मीद है कि ये 24 करोड़ का आंकड़ा तो पहले दिन आराम से पार कर लेगी.

इस साल की टॉप 3 बेस्ट ओपनिंग में शामिल होने के लिए 'धुरंधर' को कम से कम सिकंदर की ओपनिंग (27.50 करोड़) को पीछे छोड़ना होगा. अब देखना है कि शुक्रवार को जनता इस फिल्म को कैसा रिस्पॉन्स देती है. क्योंकि जनता के भरोसे ही 'धुरंधर' के डायरेक्टर आदित्य धर ने 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' जैसी ब्लॉकबस्टर दी थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement