'धुरंधर' में 'शेर-ए-बलोच' बनकर छाए अक्षय खन्ना, पाइपलाइन में ये फिल्में, फिर मचेगा भौकाल

साल 2025 की सबसे बड़ी फिल्म बनकर उभर रही धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचा रखी है. मल्टीस्टारर फिल्म के सभी कलाकारों ने उम्दा काम किया है, लेकिन स्क्रीन पर जो भौकाल अक्षय खन्ना ने मचाया है, उसका खुमार सोशल मीडिया पर देखने को मिल रहा है. रहमान डकैत के रोल में उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी कि हीरो रणवीर सिंह को छोड़ इंटरनेट पर अक्षय का बोलबाला हो रहा है.
सरल शब्दों में कहे तो हीरो पर विलेन भारी पड़ा है. जब-जब अक्षय स्क्रीन पर आए हैं, उनके रौब और स्वैग ने दर्शकों को थियेटर्स की सीट से चिपकने को मजबूर किया है. अक्षय की गिनती इंडस्ट्री के वर्सेटाइल एक्टर्स में होती है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक रोल किए हैं. कभी चॉकलेटी हीरो बनकर ऑडियंस को चार्म किया, तो कभी इंटेंस किरदार कर लोगों को सोचने पर मजबूर किया.
आजकल वो रोल्स के साथ रिस्क ले रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. लेकिन मानना पड़ेगा वो जो भी करते हैं उसमें छा जाते हैं. धुरंधर का ये 'शेर-ए-बलोच' आगे भी अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीतते रहेगा. उनकी कई फिल्में पाइपलाइन में हैं, जानते हैं उनके बारे में...
धुरंधर पार्ट 2
धुरंधर में रहमान डकैत के रोल में अक्षय खन्ना ने गर्दा उड़ाया. फिल्म में उनके हाव-भाव, चाल और डायलॉग डिलीवरी ने फैंस को इतना इंप्रेस किया कि लोग उन्हें 'विलेन ऑफ द ईयर' का टैग दे रहे हैं. फिल्म का सेकंड पार्ट अगले साल 19 मार्च को आएगा. जानकारी के मुताबिक, एक्टर के कुछ सीन्स पार्ट 2 में भी देखने को मिल सकते हैं. ये फ्लैशबैक सीन्स हो सकते हैं. --स्पाइलर अलर्ट-- (पहले पार्ट में अक्षय के किरदार का अंत हो चुका है.)
महाकाली
अक्षय कुमार रोल में फिट होने के लिए कितनी मेहनत करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है. फिल्म छावा में जब वो औरंगजेब के किरदार में दिखे तो हर कोई उनका ट्रांसफॉर्मेशन देख भौचक्का रह गया था. अक्षय का ऐसा ही एक और गजब ट्रांसफॉर्मेशन फैंस को फिल्म महाकाली में दिखेगा. मूवी से एक्टर का लुक पोस्टर रिलीज हो चुका है. अक्षय असुर गुरु शुक्राचार्य का रोल करेंगे.
इस दमदार किरदार के साथ वो तेलुगू सिनेमा में डेब्यू करेंगे. इस प्रोजेक्ट की बागडोर डायरेक्टर प्रशांत वर्मा के हाथों में है. अक्षय की एंट्री ने प्रशांत के सिनेमैटिक यूनिवर्स को और भी एक्साइटिंग बना दिया है. शुक्राचार्य के लुक में अक्षय का देख पहचानना बेहद मुश्किल है. लंबे सफेद बाल, दाढ़ी-मूंछों में एक्टर का इंटेंस लुक देख फैंस की आंखें खुली रह गईं. मूवी लवर्स एक्टर को फिर से एक और पावरफुल किरदार में देखने को बेताब हैं.
इक्का
अक्षय खन्ना को फिल्म इक्का में देखा जाएगा. इंटेंस एक्शन थ्रिलर मूवी में सनी देओल भी अहम रोल में दिखेंगे. अभी ये फिल्म प्रोडक्शन स्टेज पर है. इसे महाराज फेम सिद्धार्थ पी मल्होत्रा बना रहे हैं. जानकारी के मुताबिक, फिल्म में अक्षय विलेन का रोल निभा सकते हैं. फैंस को सनी और अक्षय के बीच भिड़ंत देखने को मिल सकती है. ये फिल्म डायरेक्टली ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.
दृश्यम 3
अक्षय खन्ना को फैंस ने सुपरहिट मूवी दृश्यम के पार्ट 2 में आईजी तरुण अहलावत के रोल में देखा था. जानकारी के मुताबिक, एक्टर को मूवी के पार्ट 3 में भी देखा जाएगा. अजय देवगन की मूवी में तेज तर्रार पुलिस अधिकारी के रोल में अक्षय छा गए थे. दृश्यम 3 को 2026 में गांधी जयंती के मौके पर रिलीज किया जाएगा.
जानकारी के मुताबिक, अक्षय को कोर्टरूम ड्रामा सेक्शन 84 में देखा जा सकता है. हालांकि अभी तक मेकर्स ने उनकी कास्टिंग को कंफर्म नहीं किया है. उनकी एक अनटाइटल्ड जासूसी थ्रिलर मूवी आने की भी चर्चा है. इसमें वो फिर से विलेन का रोल करते देखे जा सकते हैं.