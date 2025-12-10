scorecardresearch
 
'धुरंधर' का जलवा... ना ऑफर, ना सस्ता टिकट फिर भी मंगलवार को सोमवार से ज्यादा कलेक्शन

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' लगातार थिएटर्स में धमाके कर रही है. वीकेंड वाली रफ्तार, फिल्म ने सोमवार को भी बरकरार रखी. पर मंगलवार को तो फिल्म ने सोमवार से भी काफी ज्यादा कलेक्शन कर लिया. 'धुरंधर' अब 2025 की दूसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बनने के लिए तैयार है.

मंगलवार को सुनामी बनी 'धुरंधर' (Photo: Youtube/Screengrab)
रणवीर सिंह की 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर सुनामी बन चुकी है. जनता से मिल रहा शानदार वर्ड ऑफ माउथ फिल्म को लगातार तगड़ी भीड़ दिला रहा है. वीकेंड के मुकाबले, वर्किंग डेज में कमाई कम होना बॉक्स ऑफिस का ट्रेंड रहा है. लेकिन 'धुरंधर' ने मंगलवार को, शुक्रवार की ओपनिंग के बराबर कलेक्शन किया है. वो भी कोई ऑफर या टिकट पर डिस्काउंट रखे बिना. 

'धुरंधर' ने मंगलवार को किया तगड़ा धमाका 
वीकेंड में 'धुरंधर' ने 100 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर लिया था. सोमवार को जब फिल्मों की कमाई थोड़ी गिरती है, तब इस फिल्म ने 24 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन करके बता दिया कि ये आगे भी बॉक्स ऑफिस पर बड़े-बड़े कमाल करने वाली है.

अब मंगलवार को 'धुरंधर' ने जो धमाका किया है, वो और भी तगड़ा है. इन दिनों ये ट्रेंड बन चुका है कि मंगलवार को मल्टीप्लेक्स थिएटर्स में टिकटों पर ऑफर रहता है. 'ब्लॉकबस्टर ट्यूस्डे' में टिकटों के दाम 149 रुपये तक कर दिए जाते हैं. कई मेकर्स एक के दाम में दो टिकट का ऑफर भी दे देते हैं. मगर 'धुरंधर' के मेकर्स ने मंगलवार को ऐसा कोई ऑफर नहीं रखा। उन्होंने पांचवें दिन भी फिल्म नॉर्मल टिकट प्राइस पर ही चलने दी. और रेगुलर टिकट प्राइस के बावजूद 'धुरंधर' ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर टिकट बेचे.

मेकर्स का ऑफिशियल आंकड़ा कहता है कि मंगलवार को धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर 28.60 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है. ये बिल्कुल वही आंकड़ा है जो फिल्म ने पहली दिन बॉक्स ऑफिस पर खड़ा किया था. पांचवें दिन की कमाई, ओपनिंग कलेक्शन के बराबर होना बताता है कि हफ्ते के कामकाजी दिनों में भी 'धुरंधर' थिएटर्स में तगड़ी भीड़ जुटा रही है.

फर्स्ट वीक में 200 करोड़ पार!
मंगलवार की कमाई से 'धुरंधर' का टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ऑल्मोस्ट 160 करोड़ रुपये हो चुका है. अगर फिल्म इसी रफ्तार से दौड़ती रही तो बुधवार-गुरुवार मिलाकर, 40 करोड़ का कलेक्शन करना इसके लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा. यानी 'धुरंधर' के पास बॉक्स ऑफिस के पहले हफ्ते में 200  करोड़ कमाने का तगड़ा चांस है. 

'वॉर 2'का लाइफटाइम कलेक्शन, 185 करोड़ पार करते ही 'धुरंधर' इस साल की तीसरी सबसे बड़ी बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी. पूरा चांस है कि अगले हफ्ते 'धुरंधर' का कलेक्शन, 2025 की सरप्राइज हिट 'सैयारा' (337 करोड़) को पीछे छोड़ देगा. 600 करोड़ कमाने वाली 'छावा' के बाद, 'धुरंधर' तब 2025 की दूसरी टॉप बॉलीवुड फिल्म बन जाएगी.

