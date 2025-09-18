प्रेग्नेंसी के मुश्किल दिनों में दीपिका ने शूट की थी कल्कि, भूले मेकर्स? कमिटमेंट पर उठाए सवाल

दीपिका पादुकोण के 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से बाहर होने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मची हुई है. मेकर्स ने ट्वीट कर इस बात का ऐलान किया. साथ ही उन्होंने कहा कि पहली फिल्म के लंबी सफर के बावजूद और और दीपिका अपनी पार्टनरशिप को आगे नहीं बढ़ा सकेंगे. इस ट्वीट में लिखी एक बात पास सभी का ध्यान जा रहा है. वो है 'कल्कि 2898 एडी' जैसी फिल्म कमिटमेंट और उससे कहीं ज्यादा की हकदार है'.

प्रेग्नेंसी में दीपिका ने की थी शूटिंग

इस बात में कोई दोराय नहीं है कि सभी में 'कल्कि 2898 एडी' जैसी बड़ी फिल्म अपने एक्टर्स से पूरी-पूरी कमिटमेंट डिजर्व करती है. लेकिन दीपिका पादुकोण के लिए ये कहना गलत होगा. अगर आपको याद हो तो एक्टर शाश्वत चटर्जी ने बताया था कि फिल्म के क्लाइमैक्स की शूटिंग के दौरान दीपिका असल जिंदगी में प्रेग्नेंट थीं. एक्टर ने दीपिका की तारीफ करते हुए कहा था, 'दीपिका हमेशा मुस्कुराती रहती हैं. फिल्म में एक सीन है, जिसमें मैं उन्हें बालों से पकड़कर खींचता हूं. ये शूट का आखिरी हिस्सा था और इसे मुंबई में फिल्माया गया था, क्योंकि तब तक दीपिका प्रेग्नेंट हो गई थीं. उस सीन में शारीरिक रूप से बहुत खींच-तान थी. तो मैंने रणवीर से कहा था कि चिंता मत करो, इससे ज्यादा फिजिकल चैलेंज वाले सीन्स के लिए बॉडी डबल है. वो बहुत नम्र थे. उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था- मैं जानता हूं दादा.'

बेबी बंप के साथ प्रमोशन के लिए पहुंचीं

इतना ही नहीं, 'कल्कि 2898 एडी' के प्री-लॉन्च इवेंट पर भी दीपिका पादुकोण पहुंची थीं. ये वो वक्त था जब दीपिका हैविली प्रेग्नेंट थीं. उन्होंने अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट किया और अपने किरदार को लेकर बात भी की थी. इवेंट पर राणा दग्गुबाती ने दीपिका के बेबी बंप पर कमेंट किया था. इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा था कि उन्होंने फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' पर 3 साल काम किया था. ऐसे में उन्होंने असल जिंदगी में भी कुछ वक्त के लिए बेबी बंप रख लिया है. फिल्म में एक्ट्रेस को प्रेग्नेंट सुमति के रोल में देखा गया था.

इस इवेंट का हिस्सा बनकर दीपिका पादुकोण ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी थी. साथ ही उन्होंने साबित किया था कि प्रोजेक्ट को लेकर उनकी कमिटमेंट उनकी प्रेग्नेंसी से बड़ी है. एक्ट्रेस का लुक वायरल हुआ, उनके प्रेग्नेंसी के चर्चे हुए, साथ ही 'कल्कि 2898 एडी' को लेकर उनके डेडीकेशन की भी तारीफ हुई थी. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस भी दीपिका के 'कल्कि 2' से बाहर होने के बाद इसी बात की दुहाई दे रहे हैं.

क्या है दीपिका के 'कल्कि' से बाहर होने का कारण?

दीपिका पादुकोण 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल से क्यों बाहर हुईं, इस बात का खुलासा आधिकारिक रूप से नहीं हुआ है. हालांकि हिंदुस्तान टाइम्स ने सूत्र के हवाले से बताया है कि दीपिका ने अपनी डेट्स डायरेक्टर एटली को दे दी थीं. एटली की फिल्म और 'कल्कि' की शूटिंग एक ही वक्त पर होनी थी. इसके चलते दीपिका और 'कल्कि' के मेकर्स के बीच मुश्किल खड़ी हो गई. वहीं सोशल मीडिया पर यूजर्स कयास लगा रहे हैं कि इसके पीछे संदीप रेड्डी वांगा और दीपिका पादुकोण की कोई डिमांड हो सकती है.

कुछ वक्त पहले ही 'एनिमल' डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म 'स्पिरिट' से दीपिका पादुकोण बाहर हुई थीं. बताया गया था कि इसका कारण दीपिका पादुकोण की डिमांड्स की लिस्ट थी. इसमें उन्होंने 8 घंटे की शिफ्ट में काम, 20 करोड़ रुपये फीस समेत अन्य चीजों की मांग की थी. बताया गया था कि इसके चलते वांगा ने दीपिका को अपनी फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया था. अब यही कयास नाग अश्विन की फिल्म को लेकर भी लगाए जा रहे हैं. सोशल मीडिया के एक हिस्से का मानना है कि वांगा से पंगा लेने का खामियाजा दीपिका पादुकोण को इस तरह उठाना पड़ रहा है. तो वहीं कुछ का कहना है कि हो सकता है कि 'कल्कि 2' के मेकर्स के सामने भी दीपिका ने बड़ी डिमांड्स रखी हों.

लेकिन फिल्म इंडस्ट्री का एक सच ये भी है कि मां बनने के बाद एक्ट्रेसेज को कम आंका जाता है. ऐश्वर्या राय से लेकर कियारा आडवाणी तक ने मां बनने के बाद और प्रेग्नेंसी के दौरान कई प्रोजेक्ट्स को खोया है. कुछ प्रोजेक्ट्स को उन्हें खुद छोड़ना पड़ा और कुछ ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया. दीपिका पादुकोण के साथ भी वक्त को लेकर दिक्कत, फीस की डिमांड और प्रोजेक्ट्स से बाहर होने का सिलसिला, उनके मां बनने के बाद से ही शुरू हुआ है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि उनकी डिमांड से लोगों को तकलीफ है या फिर इंडस्ट्री की नजर में उनकी वैल्यू कम हो गई है?

