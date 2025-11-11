दे दे प्यार दे 2: सीक्वल किंग अजय देवगन का सेफ गेम फिर होगा कामयाब? जनता नोटिस करने लगी है ये प्लान

अजय देवगन की फिल्म 'दे दे प्यार दे 2' इस शुक्रवार थिएटर्स में रिलीज होने के लिए तैयार है. डायरेक्टर लव रंजन के साथ अजय 2019 में 'दे दे प्यार दे' लेकर आए थे. दोनों के इस कोलेबोरेशन को जनता ने काफी पसंद किया था और बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म बड़े आराम से 100 करोड़ का लैंडमार्क पार कर गई थी. इस कामयाबी ने ही शायद अजय और लव रंजन की जोड़ी को 'दे दे प्यार दे 2' के लिए मोटिवेट किया. फिल्म रिलीज के लिए तैयार है, एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है. मगर इस फिल्म के रास्ते में एक बड़ा स्पीड ब्रेकर भी है.
क्या है 'दे दे प्यार दे 2' की कहानी?
कहानी ये थी कि अपनी पत्नी से अलग हो चुके एक 50 साल के आदमी को, 26 साल की लड़की से प्यार हो जाता है. इस लड़की का किरदार रकुल प्रीत सिंह ने निभाया था. फिल्म में अजय का किरदार अपनी इस लव स्टोरी को लेकर, अपनी पूर्व पत्नी और बच्चों के सामने पहुंच जाता है. दोनों की ये डिफरेंट लव स्टोरी कहानी में कई कॉमिक सीन्स की वजह बनी जिसने जनता को लाफ्टर का सॉलिड डोज दिया. अब 'दे दे प्यार दे 2' में ये लव स्टोरी, उस लड़की के घर पहुंचने वाली है. इस लड़की के पेरेंट्स, की उम्र उसके बॉयफ्रेंड के बराबर है.
फिल्म के ट्रेलर में इस ट्विस्ट के साथ कई मजेदार मोमेंट्स नजर आए थे जिन्हें जनता से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला. फिल्म से दो गाने आ चुके हैं जिन्हें सॉलिड पॉपुलैरिटी मिली है. मगर क्या 'दे दे प्यार दे 2' के लिए ये काफी होगा? क्योंकि बीते कुछ सालों से अजय के करियर में एक पैटर्न बन चुका है और जनता ये पैटर्न नोटिस करने लगी है. और दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों से जनता किसी भी तरह के पैटर्न वाली फिल्मों के लिए उतनी एक्साइटेड नहीं है जैसे पहले हुआ करती थी.
'सीक्वल किंग' बन चुके हैं अजय देवगन
अजय उन बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं, जिनके खाते में सबसे ज्यादा सीक्वल हैं. कोई भी कामयाब फिल्म अपने आप में एक ब्रांड बन जाती है. सही से डील किया जाए तो ये ब्रांड लंबे समय तक सक्सेस का फल देने वाली फ्रैंचाइजी बन सकता है. ये दिखाने वाले सबसे पहले स्टार्स में से अजय देवगन एक थे. रोहित शेट्टी की हिट कॉमेडी फिल्म 'गोलमाल', अजय देवगन के करियर की पहली फ्रैंचाइजी थी. इसके बाद 'सिंघम', 'रेड', 'दृश्यम' और 'सन ऑफ सरदार' जैसी उनकी फिल्में फ्रैंचाइजी में बदल चुकी हैं. 'दे दे प्यार दे' भी अब सीक्वल के साथ एक फ्रैंचाइजी में बदलने जा रही है. जबकि अजय इशारा कर चुके हैं कि वो जल्द ही 'शैतान' के सीक्वल पर भी काम करने जा रहे हैं.
इसके अलावा वो पहले से चली आ रही फ्रैंचाइजी 'धमाल' में भी, तीसरी फिल्म 'टोटल धमाल' से एंट्री मार चुके हैं. इसका सीक्वल भी आगे बनना है. पिछले कुछ समय से अजय उतनी ऑरिजिनल फिल्मों पर काम नहीं कर रहे, जितना उन्होंने इन फ्रैंचाइजी फिल्मों पर काम किया है. बिजनेस के लिहाज से हिट फिल्म को फ्रैंचाइजी में बदल देना, आईडिया तो अच्छा है. मगर अजय के लाइन-अप में अब ये पैटर्न बन गया है और सोशल मीडिया पर जनता इससे बोर होने की चर्चा शुरू कर चुकी है.
अजय के पिछली फिल्म को हुआ नुकसान
इस साल अजय की पहली फिल्म 'रेड 2' थी. अपने वक्त में 'रेड' एक मजबूत कहानी वाली फिल्म थी. इसका फायदा ये हुआ कि 'रेड 2' को शुरुआत में ही माहौल मिलने लगा. हालांकि, सोशल मीडिया से लेकर रियल लाइफ तक कई दर्शक इस बात से निराश दिखे कि दूसरी फिल्म ऑर्गेनिक कहानी की बजाय, पहली फिल्म की कामयाबी को दोबारा दोहराने की नियत से बनी लग रही थी.
यही बात 2025 में अजय की दूसरी रिलीज 'सन ऑफ सरदार 2' के वक्त भी नोटिस की गई. लोगों की नजर से ये बात नहीं छुपी कि ये सक्सेस पाने की नीयत से बना हुआ सीक्वल है. फिल्म की कॉमेडी तो थी ही पुराने स्टाइल की. मगर अजय का फिर से सीक्वल फिल्म लेकर आना जनता को हजम नहीं हुआ. 'सन ऑफ सरदार 2' अजय की बड़ी फ्लॉप फिल्मों में से एक है.
लॉकडाउन के बाद से देखें तो अजय की हिट फिल्मों में 'दृश्यम 2', 'सिंघम अगेन' और 'रेड 2' जैसे सीक्वल हैं. ताजा स्टोरी वाली हिट फिल्म केवल 'शैतान' है. वो अलग बात है कि ये भी गुजराती फिल्म 'वश' का रीमेक थी. जबकि दूसरी तरफ अजय की ऑरिजिनल स्टोरीज वाली फिल्में 'रनवे 34', 'थैंक गॉड', 'मैदान' और 'औरों में कहां दम था' बड़ी-बड़ी फ्लॉप साबित हुईं. इसे देखते हुए ये तो समझा जा सकता है कि अजय क्यों इन दिनों ज्यादा से ज्यादा फ्रैंचाइजी फिल्मों पर काम कर रहे हैं. मगर ये भी समझ आता है कि जनता उनका ये पैटर्न नोटिस कर चुकी है.
डायरेक्टर लव रंजन चटपटी कॉमेडी-ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. उनकी फिल्मों से जनता रिलेट करती है. इसलिए अक्सर ट्रेड उनकी फिल्मों से वो अनुमान नहीं लगा पाता, जितना कलेक्शन वो बॉक्स ऑफिस से बटोर लेती हैं. पिछले 10 सालों में बतौर डायरेक्टर लव रंजन ने एक भी फ्लॉप फिल्म नहीं दी है. बल्कि 2015 के बाद उनकी फिल्मों 'प्यार का पंचनामा 2', 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'तू झूठी मैं मक्कार' की कमाई लगातार बढ़ी ही है. अब देखना ये है कि लव रंजन का साथ अजय देवगन के नए सीक्वल के काम आता है. या 'दे दे प्यार दे 2' का सीक्वल होना, एक लव रंजन फिल्म की परफॉरमेंस को कमजोर करता है. ये फिल्म 14 नवंबर को थिएटर्स में जनता के सामने होगी.