scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

CID वाले 'दया' का बदला अंदाज, दरवाजा तोड़ने की जगह संभालेंगे 'सिंगल पापा' का बच्चा!

सीआईडी के दयानंद शेट्टी अपने रफ एंड टफ किरदार दया से निकलकर एक मासूम से बच्चे की देखभाल करते दिखेंगे. वो आने वाली सीरीज सिंगल पापा में नैनी का किरदार निभाने वाले हैं. उनका ये शिफ्ट फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

Advertisement
X
दयानंद शेट्टी बने 'नैनी' (Photo: Screengrab)
दयानंद शेट्टी बने 'नैनी' (Photo: Screengrab)

सीआईडी टीवी की दुनिया का एक ऐसा शो है जो बीते 20 सालों से लोगों को एंटरटेन कर रहा है. वहीं इस शो के किरदार भी आइकॉनिक बन चुके हैं. फैंस उन्हें रियल नाम से कम बल्कि उनके रील नाम से ज्यादा पहचानते हैं. चाहे वो डॉक्टर सालुके हों, एसीपी प्रद्युम्न या फिर दया. 

दया किरदार को एक्टर दयानंद शेट्टी निभाते हैं. यूं तो उन्होंने अपने लंबे करियर में कई किरदार निभाए हैं, लेकिन उन्हें देखकर आज भी लोगों की जुबान पर CID का आइकॉनिक डायलॉग- दया, दरवाजा तोड़ दो ही आता है. पर अब लगता है वो भी शो में बतौर पुलिस अपनी जिम्मेदारी निभाते-निभाते ऊब गए हैं. इसलिए तो वो नैनी बनने चले हैं. 

नैनी बने दयानंद शेट्टी     

सम्बंधित ख़बरें

Krish Pathak Sara Khan haldi ceremony wedding soon
सारा खान की कृष पाठक संग शुरू हुई हल्दी की रस्म, जश्न में शाम‍िल हुईं गौहर खान 
हिना खान (Photo: Instagram @thehinakhanera)
15 साल, 5000 एपिसोड... 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' से इन एक्टर्स को मिला फेम 
सुधीर दलवी (Photo: Screengrab)
सुधीर दलवी के इलाज का खर्चा उठाएगा शिरडी संस्थान, 11 लाख की मिलेगी मदद 
Mahhi vij motherhood, comeback
9 साल बाद माही का कमबैक, 16 साल की बेटी की बनीं 'मां', पहना हिजाब 
Kapil Sharma says tv made him lazy and unfit
'टीवी पर एक ढेले की मेहनत नहीं करती पड़ती' बोले कपिल, बताया कैसे हुए सुपरफिट? 

हाल ही में कुणाल खेमू की सीरीज 'सिंगल पापा' का ट्रेलर रिलीज हुआ. यकीन मानिए ट्रेलर तो मजेदार था ही लेकिन उससे भी ज्यादा हैरानी दयानंद शेट्टी को इसमें देखकर हुई. उनकी एंट्री ने जैसे दिल खुश कर दिया. दयानंद के अपीयरेंस को देखते ही दिल से निकला कि- अरे, क्या दया दरवाजा तोड़ते तोड़ते थक गए हैं, जो अब वो बच्चा संभालने चले हैं 

Advertisement

जानकारी के लिए बता दूं कि, दयानंद फिल्म में नैनी के किरदार में नजर आएंगे, जो कुणाल खेमु के बच्चे को संभालते दिखेंगे. ट्रेलर में जैसे ही दया मुड़ते हैं खुद कुणाल भी दंग रह जाते हैं, कि इतना हट्टा-तट्टा आदमी बच्चा संभालने जैसा नाजुक काम कैसे करेगा. कुणाल कहते हैं- हो कौन तुम पहाड़ जैसा आदमी. हमें बॉडीगार्ड नहीं चाहिए. तो दया कहते हैं- हम पहाड़ नहीं 'परबत' हैं और बच्चा संभालने का काम करते हैं. 

दया ने जीता फैंस का दिल

दयानंद के इस महज 5 सेकंड के अपीयरेंस ने ही फैंस का मूड लाइट कर दिया. दयानंद शेट्टी का सीरीज में होना किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं है. उन्हें सीरीज में देखने के लिए फैंस एक्साइटेड हो रहे हैं. सीआईडी के दया- दरवाजा तोड़ दो पर इतने मीम बन चुके हैं, पर कोई किरदार उनके उस इमेज को अब तक तोड़ नहीं पाया है. नैनी के किरदार से सालों पुराना ये आइकॉनिक किरदार ब्रेक होगा कि नहीं, वो तो हम नहीं जानते लेकिन नैनी के किरदार में उनकी मासूमियत फैंस का दिल अभी से जरूर जीत रही है.

सिंगल पापा सीरीज में कुणाल खेमू, दयानंद शेट्टी के साथ ईशा तलवार, प्राजक्ता कोली, नेहा धूपिया भी हैं. सीरीज 12 दिसंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Putin India Visit
    Putin
    करियर राशिफल
    Advertisement