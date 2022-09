Pooja Bhatt ने किया 'ब्रह्मास्त्र' का रिव्यू, बोलीं- आज तक नहीं देखी ऐसी फिल्म

Pooja Bhatt Review Brahmastra: रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) और आलिया भट्ट (Alia Bhatt) की मचअवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. 400 करोड़ में बनी फिल्म को मिले-जुले रिव्यू मिल रहे हैं. कई लोग अयान मुखर्जी की फिल्म को बॉलीवुड का ब्रह्मास्त्र बता रहे हैं. वहीं किसी ने फिल्म की कहानी को टॉर्चर बताया है. खैर, रणबीर-आलिया के अलावा फैंस शाहरुख खान के कैमियो से भी इंप्रेस नजर आ रहे हैं. वहीं अब एक्टर-प्रोड्यूसर और आलिया भट्ट की बहन पूजा भट्ट ने भी ब्रह्मास्त्र का रिव्यू किया है.

पूजा भट्ट ने किया ब्रह्मास्त्र का रिव्यू

गुरुवार को सेलेब्स के लिये ब्रह्मास्त्र की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी. स्क्रीनिंग में कई बड़े-बड़े सेलेब्स ने शिरकत की. वहीं अब पूजा भट्ट ब्रह्मास्त्र का रिव्यू लिखा है. इसके साथ ही वो ब्रह्मास्त्र का रिव्यू करने वाली पहली सेलिब्रिटी बन गई हैं. ब्रह्मास्त्र की तारीफ करते हुए पूजा भट्ट ने इसे एक रोमांचक अऩुभव बताया है. पूजा भट्ट ने फिल्म को मैजिकल कहा है. वो कहती हैं कि ये आपको चौंकाती है. आगे पूजा भट्ट लिखती हैं कि आज तक किसी भारतीय फिल्म ने इतने बड़े पैमाने पर प्रभाव नहीं डाला है. बेहतरीन फिल्म के लिये एक्ट्रेस ने ब्रह्मास्त्र टीम को सलाम किया है.

#Brahmastra is an absolutely exhilarating experience! Magical,moving & dazzling to the eye & the spirit! Haven’t seen effects of this scale & calibre in an Indian film to date. Raised the bar in every which way. Kudos and salutations to the ENTIRE team! 🙌🙌🙌🔥