Brahmastra की स्पेशल स्क्रीनिंग पर रोने लगे अयान मुखर्जी, इंटरनेट पर वायरल हुई फोटो

फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है. फैन्स के बीच जोरों-शोरों से इस फिल्म को लेकर क्रेज देखा जा रहा है. हर कोई इसे आईमैक्स 3डी में देखना प्रिफर कर रहा है. फिल्म में शानदार वीएफएक्स का इस्तेमाल हुआ है. 9 सितंबर को तो फिल्म रिलीज हुई है. इससे पहले फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां फिल्म के निर्देशक अयान मुखर्जी, स्टार कास्ट में रणबीर कपूर और आलिया भट्ट के अलावा कई बॉलीवुड सेलेब्स और फैन्स मौजूद थे.

इमोशनल हुए अयान

इस स्पेशल स्क्रीनिंग से अयान मुखर्जी की एक फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. फोटो में अयान मुखर्जी को काफी इमोशनल होते देखा जा सकता है. स्टेज पर ऑडियन्स संग बातचीत में अयान चेयर पर बैठे हैं और साथ में रणबीर कपूर बैठे नजर आ रहे हैं. फोटो में साफ देखा जा सकता है कि ऑडियन्स के फिल्म देखने के बाद के रिएक्शन को देखकर अयान रो रहे हैं. अयान मुखर्जी की यह फोटो एक ट्विटर यूजर ने शेयर की है जो वहां पर मौजूद था.

I had not shared this picture yet , but I will share it now.

Ayan mukerji was crying tears of happiness after First Fan show of #Brahmastra.

This Guy was trolled and abused but he didnt stop his work.

Now numbers justify it.

He deserves every bit if it pic.twitter.com/ZnZvLX0kpK