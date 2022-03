Boycott RRR in Karnataka: रिलीज से दो दिन पहले सोशल मीडिया पर बायकॉट RRR की आंधी, क्या है वजह?

दो दिन बाद 25 मार्च को थ‍िएटर्स पर दस्तक देने को तैयार डायरेक्टर एसएस राजामौली की मैग्नम ओपस फ‍िल्म RRR रिलीज से पहले ही आलोचनाओं का सामना कर रही है. ट्व‍िटर पर #BoycottRRRinKarnataka ट्रेन्ड कर रहा है. फिल्म को कन्नड़ भाषा में रिलीज ना किए जाने के चलते लोग रोष जता रहे हैं.

कर्नाटक के लोगों की मांग है क‍ि RRR को कन्नड़ भाषा में भी रिलीज किया जाए. ट्व‍िटर पर इस हैशटैग की बाढ़ सी आ गई है. किसी ने नाराजगी जताते हुए RRR को कन्नड़ में रिलीज करने की डिमांड की है, तो कोई फिल्म की टीम और कास्ट को इसका दोष ना देने की सफाई दे रहा है.

This will be a big campaign. @KvnProductions release kannada dubbed, Don't touch James shows.#BoycottRRRinKarnataka — ನಿಂಗ್ ಯಾಕ್ ಬೇಕು? (@no_username1_) March 22, 2022

#BoycottRRRinKarnataka @ssrajamouli this is great insult for kannadigas, this is the time to BAN RRR movies in Karnataka, we will welcome only if it is in Kannada, pic.twitter.com/onUvtHzGX5 — Manjunatha.B (@ManjunathaBee) March 22, 2022

#BoycottRRRinKarnataka

No respect for our hero @NimmaShivanna.

We don't watch #RRRMoive in telegram also, it's not telugu state idu namma Karnataka,

RESPECT MATTERS MORE THEN BUSINESSES pic.twitter.com/1DYZRvTdv3 March 23, 2022

यूजर्स ने जताई नाराजगी

एक यूजर ने लिखा- 'हम #RRRMovie टेलीग्राम में नहीं देखते हैं, ये तेलुगू राज्य नहीं है, ये कर्नाटक है. इज्जत ब‍िजनेस से ज्यादा मायने रखती है.' एक ने लिखा- 'वादा तोड़ दिया.' एक और ने लिखा- '#BoycottRRRinKarnataka @ssrajamouli, कन्नड़ लोगों की यह बेइज्जती है, ये वक्त RRR मूवी कर्नाटक में बैन करने का है, अगर यह कन्नड़ में रिलीज होगी तभी हम इसका स्वागत करेंगे.' एक और ने लिखा- 'ये बड़ा कैंपेन होगा, @kvnproductions कन्नड़ का डब किया हुआ वर्जन रिलीज करें.' इसी तरह कई लोगों ने #BoycottRRRinKarnataka को ट्वीट किया है.

#BoycottRRRinKarnataka



No respect for karnatak, No respect for our hero @NimmaShivanna pic.twitter.com/5xz7ainADW — Niranjan Swmy HM (@sswmy_NHM) March 23, 2022

कन्नड़ भाषा में फ‍िल्म को रिलीज करने की नहीं थी तैयारी या फ‍िर?

RRR फ‍िल्म कहानी ब्रिटिश हुकूमत के बैकग्राउंड पर बनी है. दो भारतीय क्रांतिकारियों अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम के रोल में Jr NTR और रामचरण नजर आएंगे. फिल्म में आलिया भट्ट, श्र‍िया शरण, अजय देवगन भी हैं. RRR तेलुगू मूवी है जिसे हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और दूसरी भारतीय व फॉरेन लैंग्वेज के डब्ड वर्जन में रिलीज करने की तैयारी है. हालांक‍ि रिलीज से दो दिन पहले इसके कन्नड़ वर्जन को लेकर बवाल मचा हुआ है. फिल्म की पूरी टीम ने देश के बड़े बड़े शहरों में फिल्म का प्रमोशन किया है.