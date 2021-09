बड़े पर्दे पर इन फिल्मों का क्लैश, किसकी फिल्म में कितना दम? देखना होगा दिलचस्प

पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से सिनेमा इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभाव‍ित हुई थी. कई फिल्मों को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज कर दिया गया तो वहीं कुछ ने थ‍िएटर के खुलने तक अपनी फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी थी. अब हालात पहले से बेहतर हो गए हैं. ऐसे में बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने 22 अक्टूबर से सिनेमाघरों को खोलने का ऐलान कर दिया है. इस अनाउंसमेंट के आते ही 2021 से लेकर 2022 तक की बड़ी फिल्मों के रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट कर दी गई है.

दशहरा से क्रिसमस तक फिल्में हैं शेड्यूल

दशहरा-दिवाली से लेकर अगले साल क्रिसमस जैसे हर बड़े ओकेजन तक थ‍िएटर्स का शेड्यूल फुल पैक्ड है. 5 नवंबर 2021 को अक्षय कुमार और कटरीना कैफ की फिल्म सूर्यवंशी से इसकी शुरुआत होने जा रही है जो कि अगले साल 23 दिसंबर टाइगर श्रॉफ-कृति सेनन की फिल्म गणपत तक चलने वाली है.

इस दिवाली, आ रही है पुलिस... रोहित शेट्टी ने कन्फर्म की सूर्यवंशी की रिलीज डेट

#YRF announces worldwide theatrical release dates for #BuntyAurBabli2 | #Prithviraj | #JayeshbhaiJordaar and #Shamshera

