'फ्लॉप पर फ्लॉप', फिल्मों के खराब बिजनेस पर BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता की सितारों को सलाह, बोले- बॉलीवुड स्टार्स फीस घटा दें...

बॉलीवुड फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो रहा है. न तो स्टार्स का स्टराडम काम आ रहा है और न ही फिल्मों को लेकर पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ. बॉक्स ऑफिस पर ज्यादातर हिंदी फिल्में औंधे मुंह गिर रही हैं. ऐसे में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने मंगलवार को बॉलीवुड सितारों को खास सलाह दी.

बॉलीवुड स्टार्स से क्या बोले सैयद जफर इस्लाम?

बॉक्स ऑफिस पर हिंदी फिल्मों के खराब प्रदर्शन को देखते हुए सैयद जफर इस्लाम ने बॉलीवुड स्टार्स को सुझाव दिया कि उन्हें अपनी फीस कम करनी चाहिए, ताकि फिल्म निर्माता अच्छे सिनेमा पर ध्यान दे सकें. राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अपने ट्वीट में कहा कि इंडस्ट्री को इस बात को अंदाजा होना चाहिए कि लोगों के लिए ओटीटी प्लेटफॉर्म अब बेहतर और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है.

BJP के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने अपने ट्वीट में लिखा- बॉलीवुड सितारे फ्लॉप के बाद फ्लॉप फिल्में होने पर भी रियलिटी को समझ नहीं पाए हैं. अगर स्टार्स रीजनेबल फीस लेना शुरू कर देंगे तो प्रोड्यूसर राष्ट्रीय हित में अच्छे सिनेमा पर फोकस कर सकते हैं. याद रखें कि लोगों के पास अब ओटीटी एक बेहतर और कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन है.

सबसे खास बात ये है कि सैयद जफर इस्लाम ने अपने ट्वीट में बॉलीवुड सिनेमा के तीन सबसे बड़े सुपरस्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान और अक्षय कुमार को टैग किया है.

यहां पढ़ें सैयद जफर इस्लाम का ट्वीट-

Bollywood stars haven’t understood the Gr reality despite flops aft flops.If stars starts charging reasonable fee, producers can focus on good cinema of national interest.Remember OTT is a better n cost effective options available to people @iamsrk @BeingSalmanKhan @akshaykumar