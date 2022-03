Shah Rukh Khan संग काम करने से किया Sushmita Sen ने इनकार, खफा हुए किंग खान, वीडियो वायरल

शाहरुख खान बॉलीवुड के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनकी फैन फॉलोइंग दुनियाभर में फैली हुई है. एक्टर की फिल्में पिछले कुछ समय से ज्यादा कमाल नहीं कर पाई हैं. ऐसे में उनकी मूवी पठान की रिलीज का इंतजार फैंस काफी समय से कर रहे हैं. एक्टर इस समय अपने ओटीटी डेब्यू को लेकर भी चर्चा में हैं. डिज्नी+ हॉटस्टार में शाहरुख के कई सारे ऐड सामने आते रहते हैं. अब शाहरुख का एक और ऐड सामने आया है. इसमें वे सुष्मिता सेन से खफा नजर आ रहे हैं.

सुष्मिता संग शाहरुख की चैट

शाहरुख ने ये वीडियो ट्विटर पर शेयर किया है. इसमें वे सुष्मिता सेन संग चैट करते नजर आ रहे हैं. वे सुष्मिता को किसी प्रोजेक्ट के लिए अप्रोच कर रहे हैं. लेकिन सुष्मिता अन्य प्रोजेक्ट्स में बिजी होने का हवाला देकर उनके साथ काम करने से मना कर देती हैं. शाहरुख इस बात पर खफा हो जाते हैं. वीडियो में सुष्मिता की इस ना से शाहरुख के चेहरे पर मायूसी साफ देखी जा सकती है. लेकिन सुष्मिता भले ही ना कह देती हैं मगर वे शाहरुख को मायूस नहीं होने देतीं. वे कहती हैं कि अगले साल वे पक्का शाहरुख खान संग काम करना चाहेंगी.

We're just going to stay Sussshhhh on this one 😋 @iamsrk #ThodaRukShahRukh pic.twitter.com/2hr5FZOQFp