Shah Rukh Khan की शर्टलेस फोटो, फ्लॉन्ट किए एब्स, लिखा- Pathaan को कैसे रोकोगे?

सुपरस्टार शाहरुख खान के पोस्ट्स आजकल फैंस को सस्पेंस में डाल रहे हैं. क्योंकि वो काफी कुछ कहते हुए भी बहुत कुछ छिपा रहे हैं. छोटी छोटी हिंट्स देकर किंग खान फैंस की बेकरारी को बढ़ा रहे हैं. ऐसा ही एक पोस्ट अब शाहरुख खान ने दोबारा से किया है.

किंग खान ने फ्लॉन्ट किए एब्स

किंग खान ने ट्वीट कर अपनी शर्टलेस फोटो शेयर की है. इस तस्वीर में उनके एब्स साफ नजर आते हैं. शर्टलेस लुक में शाहरुख खान का टशन देखते ही बनता है. आंखों में शेड्स लगाए हैं, लंबे बालों को पोनी में बांधा है. इस रस्टिक लुक में किंग खान को कोई भी देखें तो उनकी फिटनेस का मुरीद हो जाए. शाहरुख खान के एब्स से आपकी नजरें हटें तो उनके कैप्शन के बारे में भी जान लीजिए.

'भोपाली' वाले बयान पर मुश्किल में The Kashmir Files के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री, मुंबई के थाने में शिकायत



शाहरुख के दीवाने हुए फैंस

शाहरुख ने लिखा- शाहरुख अगर थोड़ा रुक भी गया तो पठान को कैसे रोकोगे...एप्स और एब्स सब बना डालूंगा. शाहरुख ने जैसे ही ये फोटो पोस्ट की लोग पागल ही हो गए. सभी किंग खान का वेलकम करने लगे. उनकी चार्मिंग पर्सनैलिटी की लड़कियां दीवानी हो गईं. इसके बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें लिखा- आप सभी के सुझावों के लिए शुक्रिया, लेकिन आप सबका समय अच्छा चल रहा है मगर याद रखिए, शेरों का जमाना होता है.

किंग खान की पोस्ट से बढ़ा सस्पेंस

इस पोस्ट के साथ शाहरुख खान ने अपना एक ऑडियो भी शेयर किया है, जिसमें वे गाना गा रहे हैं. गाते हुए शाहरुख खान ने कई ब्रैंड्स का जिक्र किया है. किंग खान ने अपनी इस पोस्ट में कई ब्रैंड्स को टैग किया है. इससे साफ पता चलता है कि शाहरुख खान की ये पोस्ट प्रमोशनल है. जैसा कि हमने कहा ना किंग खान के प्रमोशनल एड्स आजकल जो भी सामने आ रहे, वो लोगों में हलचल पैदा कर रहे. इन दोनों पोस्ट्स ने एक बार फिर फैंस को सरप्राइज के साथ सस्पेंस में डाल दिया है.

बिकिनी पर नथ पहनकर Shweta Sharma ने बोल्डनेस में लगाया देसी तड़का, यूजर्स ने बताया 'फायर'



Thank u all for ur suggestions but aap sabka sirf time achcha chal raha hai Magar yaad rakhiye, SHERON ka zamaana hota hai…@spotifyindia @tinder_india @DunzoIt @CoinSwitchKuber @PhonePe @MyNykaa @zomato @DisneyPlusHS pic.twitter.com/9XnGjhp5e4