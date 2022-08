BoycottLaalSinghChaddha के बीच KBC में दिखे आमिर खान, भड़के यूजर ने बंद किया TV, अमिताभ बच्चन से भी नाराज

कौन बनेगा करोड़पति 14 का धमाकेदार आगाज हो गया है. सुपरस्टार आमिर खान प्रीमियर एपिसोड में गेस्ट बने. आमिर ने अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा का प्रमोशन किया. हॉट सीट पर आमिर खान और उनके सामने सदी के महानायक को साथ देखना जहां फैंस के लिए ट्रीट रही. वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें आमिर खान का क्विज शो में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया. ऐसा क्यों, जानते हैं.

फिर क्यों ट्रोल हुए आमिर खान?

#BoycottLaalSinghChaddha ट्रेंड के बीच आमिर खान का यूं अमिताभ बच्चन के शो में अपनी मूवी को प्रमोट करना लोगों को पसंद नहीं आया है. आमिर के पुराने बयानों पर लोग अभी तक नाराज दिख रहे हैं. आमिर क्योंकि क्विज शो का हिस्सा बने इसलिए कुछ लोगों ने इस एपिसोड को बायकॉट करने की मांग उठा दी है. एक यूजर ने लिखा- कौन बनेगा करोड़पति ये गेम शो है या मिस्टर आमिर खान द्वारा स्पोनसर्ड प्रमोशन, जिसे आमिताभ बच्चन होस्ट करते हैं. शेम शेम शेम.

शो देखने के बाद शख्स ने लिखा- लॉन्च एपिसोड में जिस तरह अमिताभ बच्चन ने आमिर खान को इंट्रोड्यूस किया और उनकी तारीफ की मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आया. जिस इंसान को भारत में रहने से डर लगता है उसके लिए ऐसी बातें कहना? लेकिन ऐसा सिर्फ इनटोलरेंट इंडिया में ही हो सकता है. कई लोगों ने केबीसी के प्रीमियर एपिसोड के ऑनएयर होने से पहले भी शो को बायकॉट करने की मांग की थी. एक यूजर ने तो ये तक कहा कि बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड को फॉलो करते हुए उसने ये एपिसोड नहीं देखा और टीवी बंद कर दिया था. उसने आमिर को भारत का दुश्मन कह डाला.

#KaunBanegaCrorepati I love this program but yesterday, the start of the new season, I switched off my tv as a form Of boycott as I didn’t want to watch India hater Amir Khan. Why was he even allowed to appear? — anne lobo (@annelobo13) August 8, 2022

How Hard #AamirKhan tries can be seen in #KaunBanegaCrorepati to promote #LalSinghChaddha ,



Still movie ko #BoycottLaalSinghChaddha #BoycottLalSinghChadha



Kitne acting Karta hai. — Me Hoon 🇮🇳 (@GAbabur) August 7, 2022

Gentle reminder 🙏

please boycott #KBC #KaunBanegaCrorepati tonight show featuring #AmirKhan who wanted you to do so only,

Don't you follow what #Amir Khan preached ?

You 🙏 #BoycottKBC



Let him realise that your choice matters, they are zero in India 🙏 #NotMyHero — प्रविन्द मंडल 🇮🇳 (@PravindMandal) August 7, 2022

Throw this Amir Khan out of the show .. uske ugly expressions bahot irritate kar rahe 😣😣 And movie ke liye kitna jutth bolega Bhai? Tere dil me koi Bharat Mata nai basti to chup rehke promotion kar aur nikal #KBC14 #KaunBanegaCrorepati — Ʀiŋƙყ🍓🐇ᴾᴿᴬᵀᴵᴷᶠᴬᴹ (@Sweets_rinky) August 7, 2022

#KaunBanegaCrorepati Is it a game or promotion sponsored by Mr. Amir Khan & Hoisted by Mr. Amitabh Bachhan ?

Shame Shame Shame — Suryakanta Nahak (@suryaangul) August 7, 2022

I didn’t liked the way @SrBachchan applauded & sang praises while introducing Amir Khan in the launching episode of #KaunBanegaCrorepati today.



Why such wordings for the man who once said that he fears living in india?



But this happens only in INTOLLERANT INDIA 🇮🇳



👎 — 🔥 ∱∪ℕκγβαβα 🔥 (@nillkool9) August 7, 2022

आमिर ने क्या की थी अपील?

कुछ दिनों पहले जब #BoycottLaalSinghChaddha ट्रेंड हुआ था तब आमिर खान का रिएक्शन आया था. एक्टर ने फैंस से अपील की थी कि उनकी फिल्म देखने थियेटर्स में जाएं. आमिर ने ट्रोलिंग पर जवाब देते हुए कहा था कि लोगों को लगता है वे भारत से प्यार नहीं करते. लेकिन ऐसा नहीं है. आमिर की इस अपील के बाद भी लोगों का गुस्सा अभी तक शांत हुआ नजर तो नहीं आया है. देखना होगा फिल्म रिलीज के बाद लोगों का कैसा रिएक्शन होगा. मूवी लाल सिंह चड्ढा 11 अगस्त को रिलीज हो रही है.