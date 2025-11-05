चुनावी मैदान में पवन सिंह की पत्नी ज्योति, चिराग पासवान ने किया रिएक्ट, बोले- दिक्कत...

बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है. नेता-अभिनेता जनता का वोट पाने के लिए एड़ी-चोटी का जोर लगा रहे हैं. इस इलेक्शन पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं. वो काराकाट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं. ज्योति सिंह घर-घर जाकर जनता से उन्हें एक मौका देने की गुहार लगा रही हैं. वहीं अब चिराग पासवान ने उनके चुनाव लड़ने पर रिएक्ट किया है.
ज्योति सिंह के लिए क्या बोले चिराग पासवान
चिराग पासवान से पूछा गया कि पवन सिंह की पत्नी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में उतर गई हैं. इस पर क्या कहेंगे. उन्होंने कहा कि हर किसी को हक है प्रत्याशी बनने का. किसी दल से सीट मिले ना मिले, वो निर्दलीय उतर सकते हैं. इसमें क्या दिक्कत है.
इससे पहले पवन सिंह ने ज्योति सिंह को लेकर कहा था कि उन्हें उनके इलेक्शन लड़ने से कोई दिक्कत नहीं है. हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है.
पवन सिंह की लोकप्रियता के हुए फैन
मंगलवार को चिराग पासवान और पवन सिंह बक्सर की रैली में एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगते दिखे. इस दौरान चिराग पासवान ने पवन सिंह की तारीफ में कसीदे पढ़े. उन्होंने कहा कि आप सभी पवन भाई से बहुत प्यार करते हैं. इसलिए इनकी इतनी लोकप्रियता है. आप सभी इसी तरह इन्हें प्यार देते रहें.
एनडीए के प्रचारक बने पवन सिंह
बिहार विधानसभा चुनाव में पवन सिंह एनडीए के प्रचारक के तौर पर पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगते नजर आ रहे हैं. पवन सिंह जहां भी जाते हैं, उनसे मिलने हजारों की तादाद में भीड़ जमा हो जाती है.
बात करें ज्योति सिंह की तो उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा दांव खेला है. वो चुनाव जीतने के लिए साम-दाम, दंड-भेद सब अपना रही हैं. चुनाव के बीच उन्होंने शादीशुदा जिंदगी की परेशानियों को जिस तरह उजागर किया है, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. देखना होगा कि इस चुनाव वो लोगों का दिल जीत पाती हैं या नहीं.