UP Election: अखिलेश यादव और चंद्रशेखर के बीच गठबंधन पर क्यों नहीं बन पाई बात?

उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में समाजवादी पार्टी और आजाद पार्टी के बीच गठबंधन नहीं हो पाया है. दोनों दलों ने अपनी अलग-अलग राह चुन ली है. अब सवाल उठ रहा है कि आखिर किन वजहों से अखिलेश-चंद्रशेखर के बीच गठबंधन नहीं हो पाया?

पहले अटकले थीं कि भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर सपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं कि लेकिन शनिवार को स्थिति पूरी तरह साफ हो गई. चंद्रशेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कहा कि यूपी चुनाव में सपा और आजाद पार्टी का गठबंधन नहीं होगा और अखिलेश यादव को दलितों की जरूरत नहीं है. उन्होंने अपने दम पर चुनाव लड़ने की बात कही है.

वहीं, अखिलेश यादव ने कहा कि मैंने चंद्रशेखर को दो सीटें देने की बात कही थी. उसमें एक सीट RLD के पास थी. इसके लिए मैंने आरएलडी के नेताओं से बात की थी. RLD के नेताओं ने मेरी बात मान ली और रामपुर मनिहारान सीट छोड़ दी. इसके बाद ये सीट मैंने चंद्रशेखर को दे दी. साथ-साथ गाजियाबाद घोषित सीट नहीं थी, उसे भी उन्हें दे दिया. लेकिन जब चंद्रशेखर की उनके संगठन से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ सकता. संगठन के लोग नाराज हैं. इतनी सीटों से संगठन संतुष्ट नहीं है. इसके बाद मैंने कहा कि हमारे पास इतनी ही सीटें हैं, इसके बाद कोई सीट नहीं है. फिर चंद्रशेखर वापस चले गए.

